Комбаров считает, что Глушаков сможет сыграть за сборную России в ближайших матчах
Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в состав национальной команды.
«Мы же видим сейчас, какой результат показывает Глушаков. Я думаю, он сможет помочь сборной в предстоящих матчах. Если Денис будет показывать такую же игру, то он может сыграть. Почему бы и нет? Валерий Георгиевич сразу сказал, что будет вызывать сильнейших. А Денис сейчас показывает хорошую игру, он не даром попал в расширенный список. Что касается Дзюбы, то я не видел его последние игры. Но давайте еще раз вспомним слова главного тренера, который сказал, что будут вызываться сильнейшие и те, кто играют. Вот и ответ на данный вопрос», — сказал Комбаров «СЭ».
34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года. В текущем сезоне Тинькофф чемпионата России на счету Глушакова 6 голов в 8 матчах.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю