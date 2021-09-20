Комбаров считает, что Глушаков сможет сыграть за сборную России в ближайших матчах

Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в состав национальной команды.

«Мы же видим сейчас, какой результат показывает Глушаков. Я думаю, он сможет помочь сборной в предстоящих матчах. Если Денис будет показывать такую же игру, то он может сыграть. Почему бы и нет? Валерий Георгиевич сразу сказал, что будет вызывать сильнейших. А Денис сейчас показывает хорошую игру, он не даром попал в расширенный список. Что касается Дзюбы, то я не видел его последние игры. Но давайте еще раз вспомним слова главного тренера, который сказал, что будут вызываться сильнейшие и те, кто играют. Вот и ответ на данный вопрос», — сказал Комбаров «СЭ».

34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года. В текущем сезоне Тинькофф чемпионата России на счету Глушакова 6 голов в 8 матчах.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду