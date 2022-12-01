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Сегодня, 01:23

Федерация футбола Франции подала официальную жалобу на отмену гола Гризманна в матче с Тунисом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

Федерация футбола Франции приняла решение подать официальную жалобу в ФИФА на отмену гола Антуана Гризманна в матче чемпионата мира-2022 Тунис — Франция (1:0).

На 90+8-й минуте француз забил гол, но он был отменен из-за офсайда после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером.

«Мы написали жалобу после гола Антуана Гризманна, который ошибочно не засчитали с нашей точки зрения. Эта жалоба должна быть отправлена в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча. Если игра возобновилась, судья не имеет права прибегать к ВАР, за исключением ситуации с удалением игрока», — пояснил представитель ФФФ в интервью Le Parisien.

Сборная Франции с первого места вышла из группы и сыграет с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Антуан Гризманн. Тунис — Франция: гол Гризманна отменен правильно из-за офсайда. Хотя мяч прилетел к нему от головы защитника

Антуан Гризманн
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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