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Судейство

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Тунис — Франция: гол Гризманна отменен правильно из-за офсайда. Хотя мяч прилетел к нему от головы защитника

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Антуан Гризманн.
Фото Reuters
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
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На 90+8-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция (1:0) Антуан Гризманн забил гол, который позднее был отменен после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером. Почему же так произошло — ведь мяч отлетел к французу от головы Монтассара Тальби?

Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить всю атаку сборной Франции. Сначала, в момент паса Орельена Тшуамени, Гризманн находился за линией офсайда.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Затем действительно случился контакт мяча с головой Тальби.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Но передача шла верхом, тунисец вел борьбу с соперником, не успел скоординироваться и нормально пробить по мячу. Потому действия Тальби не считаются контролируемым ударом и пасом Гризманну. Они оцениваются как случайное касание мяча, своего рода рикошет. Таковы современные правила.

Потому гол Гризманна нельзя было засчитывать.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.
Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Видеоарбитры сами не могли принять окончательное решение. Требовалась трактовка эпизода самим судьей. Из-за этого Конгеру предложили отправиться к монитору и посмотреть видеозапись. Итоговый вердикт он вынес сам. И в соответствии с существующими правилами поступил верно.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
1:0
Франция

Антуан Гризманн
Футбол
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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