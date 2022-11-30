Тунис — Франция: гол Гризманна отменен правильно из-за офсайда. Хотя мяч прилетел к нему от головы защитника

На 90+8-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция (1:0) Антуан Гризманн забил гол, который позднее был отменен после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером. Почему же так произошло — ведь мяч отлетел к французу от головы Монтассара Тальби?

Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить всю атаку сборной Франции. Сначала, в момент паса Орельена Тшуамени, Гризманн находился за линией офсайда.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Затем действительно случился контакт мяча с головой Тальби.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Но передача шла верхом, тунисец вел борьбу с соперником, не успел скоординироваться и нормально пробить по мячу. Потому действия Тальби не считаются контролируемым ударом и пасом Гризманну. Они оцениваются как случайное касание мяча, своего рода рикошет. Таковы современные правила.

Потому гол Гризманна нельзя было засчитывать.

Скриншот трансляции матча Тунис — Франция.

Видеоарбитры сами не могли принять окончательное решение. Требовалась трактовка эпизода самим судьей. Из-за этого Конгеру предложили отправиться к монитору и посмотреть видеозапись. Итоговый вердикт он вынес сам. И в соответствии с существующими правилами поступил верно.