Тунис — Франция: гол Гризманна отменен правильно из-за офсайда. Хотя мяч прилетел к нему от головы защитника
На 90+8-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция (1:0) Антуан Гризманн забил гол, который позднее был отменен после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером. Почему же так произошло — ведь мяч отлетел к французу от головы Монтассара Тальби?
Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить всю атаку сборной Франции. Сначала, в момент паса Орельена Тшуамени, Гризманн находился за линией офсайда.
Затем действительно случился контакт мяча с головой Тальби.
Но передача шла верхом, тунисец вел борьбу с соперником, не успел скоординироваться и нормально пробить по мячу. Потому действия Тальби не считаются контролируемым ударом и пасом Гризманну. Они оцениваются как случайное касание мяча, своего рода рикошет. Таковы современные правила.
Потому гол Гризманна нельзя было засчитывать.
Видеоарбитры сами не могли принять окончательное решение. Требовалась трактовка эпизода самим судьей. Из-за этого Конгеру предложили отправиться к монитору и посмотреть видеозапись. Итоговый вердикт он вынес сам. И в соответствии с существующими правилами поступил верно.