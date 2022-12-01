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Полузащитник сборной Аргентины: «Не собираюсь идти на какой-то компромисс ради того, чтобы ко мне лучше относились»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль ответил на критику, которой подвергся со стороны фанатов сборной за игру на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я счастлив носить футболку сборной Аргентины. Я люблю страну, в которой родился, и отдаю все силы в каждом матче. И это никогда не изменится.

Иногда все получается лучше, иногда — хуже. Но я никогда не собираюсь прятаться или идти на какой-то компромисс ради того, чтобы ко мне лучше относились. Я такой, какой есть. И это то, что привело меня сюда. Так будет всегда», — цитирует Де Пауля TyC Sports.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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