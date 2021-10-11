Сборная России ведет 2:1 после первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1). Болельщики в соцсетях отреагировали на это событие.

kenzhebaevaa996: «Здоровья Игорю». (Дивееву — Прим. «СЭ»)

kos495: «Джикия — огонь».

kunov3: «Наши парни — вперел, рвите Словению!»

denis_ish 22 : «Блин, поменяли Дивеева и пропустили».

22101981n: «Валера, верим!».

yakimov012: «Ребят, прошу вас, играйте второй тайм, как середину первого! Не отдавайте им вообще мяч! Пожалуйста! Умоляю вас».