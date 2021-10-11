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«Джикия — огонь!» Реакция болельщиков сборной России на первый тайм матча со Словенией

11 октября, 22:46
Россия ведет в матче со Словенией. Фото Сборная России
Россия ведет в матче со Словенией. Фото Сборная России
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Сборная России ведет 2:1 после первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1). Болельщики в соцсетях отреагировали на это событие.

kenzhebaevaa996: «Здоровья Игорю». (Дивееву — Прим. «СЭ»)

kos495: «Джикия — огонь».

kunov3: «Наши парни — вперел, рвите Словению!»

denis_ish22: «Блин, поменяли Дивеева и пропустили».

22101981n: «Валера, верим!».

yakimov012: «Ребят, прошу вас, играйте второй тайм, как середину первого! Не отдавайте им вообще мяч! Пожалуйста! Умоляю вас».

arenda_vip_avto777: «Надо рвать и просто уничтожить их».

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры