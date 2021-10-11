«Джикия — огонь!» Реакция болельщиков сборной России на первый тайм матча со Словенией
11 октября, 22:46
Сборная России ведет 2:1 после первого тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словении (2:1). Болельщики в соцсетях отреагировали на это событие.
kenzhebaevaa996: «Здоровья Игорю». (Дивееву — Прим. «СЭ»)
kos495: «Джикия — огонь».
kunov3: «Наши парни — вперел, рвите Словению!»
denis_ish22: «Блин, поменяли Дивеева и пропустили».
22101981n: «Валера, верим!».
yakimov012: «Ребят, прошу вас, играйте второй тайм, как середину первого! Не отдавайте им вообще мяч! Пожалуйста! Умоляю вас».
arenda_vip_avto777: «Надо рвать и просто уничтожить их».
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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