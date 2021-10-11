Сборная России обыгрывает Словению после первого тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне ведут со счетом 2:1.

В составе российской команды голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев один мяч отыграл полузащитник Йосип Иличич.

Отметим, что автор первого гола в матче — Дивеев — получил травму в первом тайме и был заменен.