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Сборная России обыгрывает Словению после первого тайма

11 октября, 22:33
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Сборная России обыгрывает Словению после первого тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне ведут со счетом 2:1.

В составе российской команды голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев один мяч отыграл полузащитник Йосип Иличич.

Отметим, что автор первого гола в матче — Дивеев — получил травму в первом тайме и был заменен.

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры