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Оздоев о матче Словения — Россия: «Надо брать три очка»

11 октября, 23:02
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что сборная России должна побеждать Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Надо брать три очка, — написал Оздоев в Twitter. — Надеюсь, хорваты проиграют».

По ходу второго тайма Россия ведет со счетом 2:1.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры