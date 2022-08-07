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Сегодня, 08:30

Салаи не будет в «Зените», «Ювентус» подпишет Паредеса, Влашич уедет в Италию или Испанию

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Атилла Салаи.
Фото Global Look Press
Атилла Салаи.
Фото Global Look Press
Педро Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леандро Паредес.
Фото Global Look Press
Никола Влашич.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Салаи не подпишет контракт с «Зенитом»

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Атиллы Салаи в «Зенит».

«Зенит» интересуется Атиллой Салаи? Официального заявления от «Фенербахче» об этом не было. Это просто слухи", — заявил Баки.

Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить за венгра около 10 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро. Соглашение 25-летнего игрока с турками действует до лета 2025 года.

Атилла Салаи. Фото Global Look Press
Атилла Салаи.
Фото Global Look Press

Роша проведет переговоры со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» заявил, что нападающий Педро Роша в ближайшее время вернется в Москву. «Я с ним в понедельник увижусь, переговорю. Он в Москву прилетает. Будем разговаривать с игроком, и дальше выработаем решение, — сказал Мележиков.

В прошедшем сезоне бразилец выступал за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. Контракт Роши со «Спартаком» действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в два миллиона евро.

Педро Роша. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Педро Роша.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Паредес перейдет в «Ювентус»

По информации Le Parisien, полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может стать игроком «Ювентуса». Аргентинец дал согласие на трансфер в итальянский клуб. До этого сообщалось, что французы готовы расстаться с хавбеком за 20 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа. Ранее 28-летний футболист выступал за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит».

Леандро Паредес. Фото Global Look Press
Леандро Паредес.
Фото Global Look Press

«Валенсия» ведет Влашича

По информации Николо Скиры, полузащитник Никола Влашич может уйти из «Вест Хэма». Как сообщает источник, хавбек не входит в планы главного тренера англичан Дэвида Мойеса. Хорватом интересуются «Торино» и «Валенсия». И те, и другие готовы взять 24-летнего игрока в аренду. До этого Влашич выступал за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА.

Никола Влашич. Фото Global Look Press
Никола Влашич.
Фото Global Look Press

«Сочи» следит за Абдухаликовым

По информации Eurostavka, «Сочи» претендует на нападающего «Энергетика» Бобура Абдухаликова. Как сообщает источник, пару недель назад южане связались с представителями 25-летнего игрока. Ожидается, что в ближайшие время переговоры перейдут в активную стадию. Также узбеком интересуются клубы из чемпионатов Турции, Польши и второй бундеслиги. Ранее футболист выступал за «Насаф» и «Рух».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

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1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

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Краснодар 3
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Никола Влашич
Педро Роша
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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