Влашич не входит в планы Мойеса и может уйти из «Вест Хэма». Им интересуются «Торино» и «Валенсия»
Бывший полузащитник ЦСКА Влашич может уйти из «Вест Хэма»
Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич может покинуть «Вест Хэм», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 24-летний хорват не входит в планы главного тренера английской команды Дэвида Мойеса. Футболистом интересуются «Торино» и «Валенсия», оба клуба готовы арендовать игрока до конца сезона-2022/23.
Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего перешел в «Вест Хэм». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах английской команды в чемпионате Англии и забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|
|
Кенни Тете
Фулхэм
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
|
|
Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|
|
Бобби Рид
Фулхэм
|1
|0
|1
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