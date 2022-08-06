Влашич не входит в планы Мойеса и может уйти из «Вест Хэма». Им интересуются «Торино» и «Валенсия»

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич может покинуть «Вест Хэм», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 24-летний хорват не входит в планы главного тренера английской команды Дэвида Мойеса. Футболистом интересуются «Торино» и «Валенсия», оба клуба готовы арендовать игрока до конца сезона-2022/23.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего перешел в «Вест Хэм». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах английской команды в чемпионате Англии и забил 1 гол.