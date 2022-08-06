Паредес дал согласия на переход в «Ювентус»
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Италии. Он дал согласие на переход в «Ювентус», сообщает Le Parisien.
Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.
Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.
В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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|И
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|+/-
|О
|
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|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тете
Лион
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|
|
Тома Мангани
Аяччо
|1
|П
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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