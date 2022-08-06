Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:01

Паредес дал согласия на переход в «Ювентус»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Италии. Он дал согласие на переход в «Ювентус», сообщает Le Parisien.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Страсбур» — «Монако»: прямая трансляция матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
3
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
4
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
5
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
6
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
7
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
13
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
14
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
20
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Тете

Тете

Лион

 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 1
Тома Мангани

Тома Мангани

Аяччо

 1
П
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Седрик Авинель

Седрик Авинель

Аяччо

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости