Паредес дал согласия на переход в «Ювентус»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Италии. Он дал согласие на переход в «Ювентус», сообщает Le Parisien.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.