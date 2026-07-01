Романо: «Тоттенхэм» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере Тонали

Тонали выступает за «Ньюкасл» с 2023 года. В сезоне-2025/26 на счету футболиста 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан конца июня 2028 года.