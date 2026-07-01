Романо: «Тоттенхэм» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере Тонали
«Тоттенхэм» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере полузащитника Сандро Тонали, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский клуб также согласовал условия личного контракта с 26-летним итальянцем. Сумма сделки превысит 85 миллионов фунтов. Трансфер Тонали станет рекордным в истории «Тоттенхэма».
Тонали выступает за «Ньюкасл» с 2023 года. В сезоне-2025/26 на счету футболиста 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан конца июня 2028 года.
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