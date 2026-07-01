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Сегодня, 21:44

Романо: «Тоттенхэм» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере Тонали

Сергей Ярошенко
Сандро Тонали.
Фото Getty Images

«Тоттенхэм» договорился с «Ньюкаслом» о трансфере полузащитника Сандро Тонали, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб также согласовал условия личного контракта с 26-летним итальянцем. Сумма сделки превысит 85 миллионов фунтов. Трансфер Тонали станет рекордным в истории «Тоттенхэма».

Тонали выступает за «Ньюкасл» с 2023 года. В сезоне-2025/26 на счету футболиста 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан конца июня 2028 года.

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Сандро Тонали
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