Ямаль: «Надеюсь, Альварес перейдет в «Барселону», лучший клуб мира»

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на возможный трансфер в каталонский клуб нападающего «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

30 июня стало известно, что «Барселона» готова предложить «Атлетико» 130 миллионов евро за 26-летнего форварда.

«Надеюсь, Хулиан Альварес перейдет в «Барселону». Если он придет, мы примем его с распростертыми объятиями. Он перейдет в лучший клуб мира. Будь я на его месте, я бы так и поступил. Мы ждем его, если он захочет перейти. Ему здесь будут более чем рады», — приводит слова Ямаля El Larguero.

Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года.