«СЭ» — о сделке, на которой может заработать даже «Рубин».

Главная трансферная новость дня — Сердар Азмун привлек интерес туринского «Ювентуса». Об этом сообщили авторитетные итальянские медиа и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как стало известно «СЭ», «Ювентус» пока не вступал в переговоры с «Зенитом». Иранец находился в поле зрения селекционеров клуба прошлым летом, однако до контактов с руководством питерцев дело не дошло.

Азмун — не первый выбор «Ювентуса». Туринцы хотят Марсьяля или Берарди

Единственная причина, почему «Ювентус» вообще выходит на трансферный рынок зимой, при этом не имея больших средств, — потеря Федерико Кьезы. В матче с «Ромой» итальянец получил тяжелую травму, порвав крестообразную связку, и выбыл до конца сезона. Поэтому директор «Юве» Федерико Керубини экстренно ищет нападающего.

Азмун — не первый выбор клуба. Туринцы также интересуются Антони Марсьялем («Манчестер Юнайтед»), Дивоком Ориги («Ливерпуль»), Джанлукой Скамакой и Доменико Берарди (оба — «Сассуоло»). Но шанс для иранца в том, что его переход для «Ювентуса» финансово мог бы стать более реален. В клубе есть серьезные экономические проблемы, поэтому потянуть затратный переход игрока сборной Италии или топ-клуба АПЛ «Ювентус» сможет лишь в том случае, если кого-то продаст. Кандидатов на выход двое: Аарон Рэмси и Деян Кулушевски, но выгодно перепродать обоих зимой будет непросто.

Juve con Scamacca in pole, poi Azmoun o Martial. Nodo Dybala: meno soldi #calciomercato https://t.co/Vqyf3qlr4J — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 11, 2022

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом, он знаком «Ювентусу» по очным матчам в Лиге чемпионов (Сердар даже забил в Турине). Вероятно, в клубе посчитали, что трансфер иранца не сильно ударит по бюджету.

По данным Ди Марцио, игра Азмуна впечатлила главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а также боссов клуба. При этом туринцы не ищут прямую замену Кьезе, а хотят найти вариант усиления атаки. Как отмечает инсайдер, сделка действительно может осуществиться: Сердара можно будет подписать за небольшие отступные, а у «Ювентуса» в заявке есть место для игрока не из Евросоюза.

«Зенит» запросил 20 миллионов евро и должен «Рубину» 20%

Правда, есть одна проблема, которая вряд ли устроит «Ювентус». По данным журналиста Tutto Juve Мирко Ди Натале, российский клуб запросил за Азмуна 20 миллионов евро. При этом у «Зенита» есть только одно предложение по игроку этой зимой — от «Лиона». И оно лишь на 3 миллиона евро, которое клуб из Санкт-Петербурга оценил как слишком скромное.

Плюс нужно учесть, что 20% от вырученных с продажи Азмуна средств «Зенит» должен будет направить «Рубину» по трансферному договору между клубами. Питерцы купили форварда зимой 2019 года за 10 миллионов евро. И теперь, за полгода до истечения контракта, намерены удвоить сумму, потраченную на трансфер игрока.

Сомнительно, что «Ювентус» пойдет на такие расходы за нападающего, который летом станет свободным агентом. Туринский клуб сейчас переживает финансовый кризис: акции упали на 34%, в офисе «Ювентуса» в конце прошлого года проходили обыски, а полиция изучает причастность руководителей клуба к составлению фиктивных счетов и предоставлению ложных сведений инвесторам о бюджете и расходах. Во многом из-за трансфера Криштиану Роналду убытки «Ювентуса» составили 463 миллиона в первый же год. Поэтому клуб будет крайне осторожен на трансферном рынке и явно не захочет тратить больше, чем должен.

В понедельник генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что клуб не готов отпускать Сердара зимой: «Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», — сказал Медведев «СЭ». Вероятно, до лета иранцу придется забыть о «Ювентусе», «Лионе» и других европейских грандах.