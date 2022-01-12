Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо»

Главный трансфер зимы осуществился. Во вторник форвард успешно прошел медосмотр и сегодня официально вернется в «Динамо», с которым отправится на зимний сбор. В составе «Локомотива» в текущем сезоне Смолов принял участие в 15 матчах чемпионата России и забил 7 голов.

«Рубин» снова зовет Кучаева

По информации «РБ Спорт», ЦСКА и «Рубин» ведут переговоры по трансферу полузащитника армейцев Константина Кучаева. Как сообщает источник, казанцы уже не первое трансферное окно пытаются подписать 23-летнего игрока. В свою очередь, Константин не против сменить команду, ведь сейчас не имеет стабильной игровой практики. На данный момент клубы обсуждают формат перехода: «Рубин» настаивает на аренде с правом выкупа, а ЦСКА хочет сразу же продать футболиста. В текущей кампании Кучаев провел в чемпионате России 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Уфа» просит за Агаларова 10 миллионов евро

По информации Metaratings, «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Команда из Башкортостана хочет получить за форварда 10 миллионов евро. Железнодорожники не могут платить такие деньги и желают снизить цену. «Локомотив» намерен взять 21-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Контракт Агаларова рассчитан до декабря 2022 года. В этом сезоне Гамид сыграл в РПЛ 18 матчей и забил 13 голов. В настоящий момент именно он лидирует в гонке бомбардиров.

Живоглядов может покинуть «Локомотив»

Как сообщает «Чемпионат», полузащитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов заинтересовал «Рубин». В этом сезоне футболист потерял место в составе и готов переехать в Казань. Трансфер может осуществиться уже в зимнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 2 миллиона евро. В этой кампании Живоглядов провел в чемпионате России 10 матчей и не отметился результативными действиями.

За Головиным следят в АПЛ

По данным «РБ Спорт», полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в сферу интересов «Вест Хэма». Отмечается, что стороны еще не начинали переговоры. В данный момент англичанам важно понять, готов ли 25-летний хавбек переехать в АПЛ. Контракт Головина действует до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Игрок «Рубина» уедет в Шотландию

По информации «Чемпионата», вратарь «Рубина» Иван Коновалов в ближайшее время подпишет контракт с шотландским «Ливингстоном». Сейчас стороны согласовывают условия сделки. Агент игрока подтвердил факт переговоров. Transfermarkt оценивает 27-летнего голкипера в 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне Иван не провел ни одного матча в РПЛ.