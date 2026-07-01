«Брайтон» заплатит за защитника «Тоттенхэма» Вушковича больше 50 миллионов фунтов

Защитник «Тоттенхэма» Лука Вушкович продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия сделки. «Брайтон» заплатит за 19-летнего хорвата более 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Романо отметил, что «Тоттенхэм» согласился на трансфер, чтобы сделать все возможное для трансфера полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Ранее сообщалось, что лондонцы предложили за итальянца 105 миллионов евро и готовы побить клубный трансферный рекорд.

В прошедшем сезоне Вушкович на правах аренды играл в «Гамбурге». Он провел 30 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.