«Тоттенхэм» предложил «Ньюкаслу» рекордные для клуба 105 миллионов евро за Тонали

«Тоттенхэм» сделал предложение «Ньюкаслу» о трансфере полузащитника Сандро Тонали, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 26-летнего итальянца 105 миллионов евро. Эта сумма может стать рекордной в истории «Тоттенхэма».

Отмечается, что «Ньюкасл» рассчитывает получить за игрока 116 миллионов евро.

Тонали выступает за «Ньюкасл» с 2023 года. В сезоне-2025/26 на счету футболиста 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан конца июня 2028 года.