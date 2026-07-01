«Атлетико» продлил контракт с полузащитником Коке

«Атлетико» продлил контракт с 34-летним полузащитником и капитаном команды Коке, сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Коке — воспитанник «Атлетико». В сезоне-2025/26 он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 56 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

«Атлетико» набрал в сезоне-2025/26 69 очков и занял четвертое место в турнирной таблице испанской Ла лиги.