«Бавария» объявила о переходе полузащитника сборной Марокко Сайбари из ПСВ

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари перешел из ПСВ в «Баварию», сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Сайбари подписал контракт до 30 июня 2031 года. В «Баварии» он будет выступать под 34-м номером. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сайбари провел 37 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.

Сейчас 25-летний футболист выступает за сборную Марокко на ЧМ-2026. Он забил три гола в четырех матчах.