Президент «Урала» назвал уклончивыми ответы Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020.

«Что я могу сказать? Он ответил, как ответил. Это его право отвечать так и уклончиво уходить. Я не думаю, что он сейчас сам решает свою судьбу. Его судьбу решают другие люди. Мое мнение: он сейчас сам не знает, что будет дальше. Вот и все», — приводит РБК слова Иванова.

На Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе B и не смогла пройти в плей-офф турнира. Сегодня на пресс-конференции Черчесов заявил, что не готов обсуждать возможную отставку.

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