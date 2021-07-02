Наумов: «У Смолова нет характера, отсюда и отношение тренеров сборной к нему»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о причинах невызова нападающего железнодорожников Федора Смолова в сборную России.

«Нельзя одной-двумя играми оставить о себе впечатление, — цитирует Наумова Metaratings.ru. — Футболист должен в каждом матче доказывать, что он топ-игрок и достоин вызова в сборную. У Федора, к сожалению, нет характера. Он одну игру сыграет, другую провалит или одну сыграет на уровне, две его не будет видно. Отсюда и отношение тренеров сборной к нему.

Ему доверяли очень много, когда он играл на чемпионате мира. И ведь ни одной игры он нормально там не сыграл. Тренер не враг себе. Если ему доверили сборную, значит, есть карт-бланш. Он определяет состав не только по тому, как игрок играет в клубе, но и по тому, а впишется ли он в схему, которую тренер разработал. Не взять Смолова на Евро — решение тренера. Если он не взял его, значит на то были причины. Но Федор может обижаться только на себя!" — сказал Наумов.