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Наумов: «У Смолова нет характера, отсюда и отношение тренеров сборной к нему»

16:08
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о причинах невызова нападающего железнодорожников Федора Смолова в сборную России.

«Нельзя одной-двумя играми оставить о себе впечатление, — цитирует Наумова Metaratings.ru. — Футболист должен в каждом матче доказывать, что он топ-игрок и достоин вызова в сборную. У Федора, к сожалению, нет характера. Он одну игру сыграет, другую провалит или одну сыграет на уровне, две его не будет видно. Отсюда и отношение тренеров сборной к нему.

Ему доверяли очень много, когда он играл на чемпионате мира. И ведь ни одной игры он нормально там не сыграл. Тренер не враг себе. Если ему доверили сборную, значит, есть карт-бланш. Он определяет состав не только по тому, как игрок играет в клубе, но и по тому, а впишется ли он в схему, которую тренер разработал. Не взять Смолова на Евро — решение тренера. Если он не взял его, значит на то были причины. Но Федор может обижаться только на себя!" — сказал Наумов.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/naumov-u-smolova-net-kharaktera-otsyuda-i-otnoshenie-trenerov-sbornoy-k-nemu-992720/

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