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В ФИФА планируют пригласить сборную России на детский турнир в США

Сергей Ярошенко

ФИФА намерена пригласить сборную России на детский турнир для футболистов до 15 лет, сообщает The Athletic.

По информации источника, соревнования планируется провести в сентябре. Участие в турнире будет доступно для всех 211 ассоциаций, входящих в ФИФА. Также отмечается, что в матче открытия могут встретиться сборные Израиля и Палестины.

В 2026 году турнир должен пройти в Майами. Отмечается, что в 2027 году аналогичные соревнования могут организовать для женских команд.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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ФИФА
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