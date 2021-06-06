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Губерниев объяснил свою критику в адрес Слуцкого: «В тот момент он поплыл»

6 июня 2021, 12:56
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» свои претензии к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

Ранее, 5 июня, Губерниев в своем Telegram-канале выразил мнение, что Слуцкий поступил неэтично во время репортажа о товарищеском матче Россия — Болгария (1:0), вспомнив об ошибке генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В 2019 году она спутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

«Если мы очень сильно захотим, то можем себе позволить высказать свои претензии и замечания коллегам в собственных социальных сетях. Использовать для этого федеральный эфир не то, чтобы не принято — это недопустимо! Мне понравился эфир Леонида Слуцкого, он комментировал здорово. Но речь идет конкретно про упоминание коллег с других телеканалов. Так не делается. От меня вы никогда не слышали и не услышите, чтобы я обсуждал коллег в эфире. Это внутрицеховая солидарность. Слуцкий комментировал матч, значит — он комментатор. Леонид Викторович прекрасный тренер, но в тот момент, когда начал ссылаться на коллег, поплыл», — сказал Губерниев «СЭ».

5 июня во время репортажа с товарищеского матча Россия — Болгария на Первом канале Слуцкий сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».

(Владимир Пушкарев)

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