Сухарев рассказал о задолженностях со стороны «Мордовии»

Защитник Сергей Сухарев, выступавший за «Мордовию» последние два сезона, рассказал, что клуб до сих пор ему должен деньги. Также он объяснил, почему не обращался по этому вопросу в РФС.

— Мне должны за последние полгода контракта плюс компенсацию за операцию, которую я делал за свой счет, и реабилитацию, — цитируют «Известия» Сухарева. — Мы уже после двух месяцев задолженностей могли подать соответствующие заявления в РФС, но не стали этого делать, так как получили гарантии выплат со стороны главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова и курирующего клуб со стороны администрации региона Станислава Юрьевича Лысова (старший советник главы Мордовии и председатель совета членов ФК «Мордовия». — «Известия»).