Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Сухарев рассказал о задолженностях со стороны «Мордовии»

05:08
Теги:

Защитник Сергей Сухарев, выступавший за «Мордовию» последние два сезона, рассказал, что клуб до сих пор ему должен деньги. Также он объяснил, почему не обращался по этому вопросу в РФС.

— Мне должны за последние полгода контракта плюс компенсацию за операцию, которую я делал за свой счет, и реабилитацию, — цитируют «Известия» Сухарева. — Мы уже после двух месяцев задолженностей могли подать соответствующие заявления в РФС, но не стали этого делать, так как получили гарантии выплат со стороны главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова и курирующего клуб со стороны администрации региона Станислава Юрьевича Лысова (старший советник главы Мордовии и председатель совета членов ФК «Мордовия». — «Известия»).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1042170/aleksei-fomin/vlastelin-mordovii-ischeznet-li-futbolnyi-klub-iz-goroda-chm-2018

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир