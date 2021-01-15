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С брянского «Динамо» сняты 6 очков, Горбачев дисквалифицирован на год, Корнеев — пожизненно

15:46
Стадион брянского «Динамо». Фото ФК «Спартак»
Стадион брянского «Динамо». Фото ФК «Спартак»
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Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором по обращению Футбольной национальной лиги в отношении «Динамо «из Брянска были приняты санкции, сообщает сайт РФС.

Команде присуждено техническое поражение в матче 6-го тура первенства Олимп-ФНЛ с «Иртышом» (1:0). В этой встрече за Брянск играли футболисты с положительными тестами на коронавирус. Кроме того, с команды сняты еще три очка.

Главный тренер сине-белых Александр Горбачев отстранен от футбола на год, бывший начальник команды Валерий Корнеев — пожизненно. Ранее покинувший клуб исполнительный директор Евгений Зайцев, который сотрудничал со следствием, дисквалификации избежал.

Кроме того, клуб оштрафован на 1,5 миллиона рублей.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212980

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