Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором по обращению Футбольной национальной лиги в отношении «Динамо «из Брянска были приняты санкции, сообщает сайт РФС.

Команде присуждено техническое поражение в матче 6-го тура первенства Олимп-ФНЛ с «Иртышом» (1:0). В этой встрече за Брянск играли футболисты с положительными тестами на коронавирус. Кроме того, с команды сняты еще три очка.

Главный тренер сине-белых Александр Горбачев отстранен от футбола на год, бывший начальник команды Валерий Корнеев — пожизненно. Ранее покинувший клуб исполнительный директор Евгений Зайцев, который сотрудничал со следствием, дисквалификации избежал.

Кроме того, клуб оштрафован на 1,5 миллиона рублей.