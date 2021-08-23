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Воспитанник «Тараза» побывал на просмотре в клубе ФНЛ

16:16
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22-летний вингер «Тараза» Гавриил Кан побывал на просмотре в клуб ФНЛ «Велес», сообщает Meta-ratings.kz.

Кан является воспитанником «Тараза» и считался одним из самых талантливых выпускников местной школы за последние годы, наряду с Бактиером Зайнутдиновым. Но в основном составе родного клуба закрепиться так и не смог, больше времени проводя в первом дивизионе Казахстана.

Лестную характеристику о Кане тренерский штаб «Велеса» получил от полузащитника команды Аюба Бацуева, в прошлом сезоне защищавшего цвета «Тараза». Также положительную характеристику игроку дал сам Бактиер Зайнутдинов.

Но после трехдневного просмотра москвичи решили не подписывать казахстанского атакующего полузащитника, способного действовать на обоих флангах атаки.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/vospitannik-taraza-pobyval-na-prosmotre-v-klub-fnl-1038074/

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Иван Шитик все материалы автора

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