Воспитанник «Тараза» побывал на просмотре в клубе ФНЛ

22-летний вингер «Тараза» Гавриил Кан побывал на просмотре в клуб ФНЛ «Велес», сообщает Meta-ratings.kz.

Кан является воспитанником «Тараза» и считался одним из самых талантливых выпускников местной школы за последние годы, наряду с Бактиером Зайнутдиновым. Но в основном составе родного клуба закрепиться так и не смог, больше времени проводя в первом дивизионе Казахстана.

Лестную характеристику о Кане тренерский штаб «Велеса» получил от полузащитника команды Аюба Бацуева, в прошлом сезоне защищавшего цвета «Тараза». Также положительную характеристику игроку дал сам Бактиер Зайнутдинов.

Но после трехдневного просмотра москвичи решили не подписывать казахстанского атакующего полузащитника, способного действовать на обоих флангах атаки.