«Факел» сгорел в Хабаровске, осечки «Алании» и «Енисея». «Ротор» простился с ФНЛ? Обзор 35-го тура

Яркие события 35-го тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Поддубский переиграл Василенко

Центральный матч тура состоялся в Хабаровске, где СКА принимал «Факел». Первый тайм получился малособытийным. Всего один момент на двоих. Зато он привел к голу. Лучший бомбардир лиги Максимов на этот раз выступил в роли диспетчера, отрезав защитников хозяев проникающей передачей. Аппаев в ближнем бою шансов Сугробову не оставил. 0:1.

После перерыва «Факел» мог упрочить свое преимущество. Акбашев после паса Дмитриева перебросил голкипера, но в створ не попал.

Ответный гол организовали игроки «СКА-Хабаровска», вышедшие на замену — Гаглоев и Алиев. Последние 15 минут прошли с явным преимуществом хозяев. Команда Алексея Поддубского имела три убойных шанса. Развязка наступила на 91-й минуте. Сработал «стандарт». А героем встречи стал Караев, незадолго до гола просивший замену.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после игры констатировал: его команда почему-то отошла от своего футбола, который показывала до перерыва:

— Мы предполагали, что игра будет сложная, так как «СКА-Хабаровск» — атлетичная команда. В первом тайме работали с мячом, контролировали игру, а во втором все изменилось. Вместо того, чтобы продолжать играть в свой футбол, мы отошли к своим воротам. А в таких случаях возрастает роль стандартов и ударов. В итоге стандарт и решил исход встречи. Обидно не то, что мы уступили на последней минуте, а что проиграли легкое единоборство. Такое недопустимо — это вопрос контроля. Повторюсь, во втором тайме нам не нужно было отказываться от командных взаимодействий.

Воронеж — третий, Хабаровск — пятый. Немаловажный фактор: впереди у команды Поддубского три домашних матча.

Наш эксперт Федор Щербаченко считает, что Алексей Поддубский выиграл тренерскую дуэль у Олега Василенко.

— Первый там команды провели очень осторожно. Было видно, что на них давит результат. Все-таки любая осечка может стоить места в «стыках». «Факел», забив до перерыва, попытался играть по счету, от обороны. Однако после 70-й минуты гости почему-то встали. То ли долгий перелет, то ли акклиматизация... Но воронежцы перестали двигаться. И в этом плане необходимо отметить решение Поддубского. Он произвел две великолепные замены, выпустив Гаглоева и Алиева. Первый отдал передачу на второго. Алиев забил гол-шедевр. Принял мяч на грудь под давлением защитников и поразил угол ворот.

А вот Василенко пропустил момент, когда нужно было встряхнуть команду и оживить игру. Поздно произвел замены — команда уже стояла... Хабаровск имел полное преимущество и закономерно дожал соперника. Это называется — управление игрой. Поддубский взял верх над своим визави.

КАМАЗ чуть не переехал «Енисей»

Главная сенсация тура прогремела в Красноярске. Борющийся за попадание в РПЛ «Енисей» не смог одолеть КАМАЗ, бьющийся за сохранение прописки в ФНЛ. И ведь команда Александра Алферова-Вадима Гаранина должна быть рада и очку по такой игре.

В первом тайме соперники создали по одному опасному моменту. После перерыва Янушковский и Окладников обменялись уколами — пробили рядом со штангой. А на 62-й минуте «Енисей» остался вдесятером — Феррейра схлопотал второй «горчичник». В итоге в последние полчаса челнинцы вполне могли добивать «львов», но Опарин сыграл просто блестяще, вытащив мяч из-из-под перекладины после выстрела Замалиева. А уже в компенсированное время справился с непростым ударом Лопатина.

Напомним, в прошлом туре КАМАЗ сыграл вничью с «Торпедо» (тоже мог победить в концовке), а в этом притормозил «Енисей». Как любили говорить в советское время, — гроза авторитетов.

— К сожалению, КАМАЗ навязал нам определенную манеры игру. Высоко прессинговал, не давал нам начинать наши атаки. Мы часто теряли мяч. В общем-то при равной игре «Енисей» создал больше моментов. Не забили впервые за весеннюю часть сезона — не выиграли, — сказал на пресс-конференции главный тренер хозяев Александр Алферов.

По мнению Щербаченко, игрокам «Енисея» нужно менять установку на матчи и действовать прагматичнее.

— Многие специалисты полагали, что в игре «Енисея» весной рано или поздно наступит спад. Где-то тренерскому штабу красноярцев не хватило опыта. А, может быть, дело в психологии футболистов. Ведь они все в интервью подчеркивают, что играют в удовольствие, не думают о месте в турнирной таблице. Считаю, что это неправильно. В удовольствие играют только любители во дворе, а не профессионалы. Так сказать, поддерживают форму. Сегодня «Енисею» следовало перестроиться и сыграть на результат, нужно перестать витать в облаках. Когда ты считаешь, что все у тебя идет по накатанной, это порой играет с тобой злую шутку.

В принципе никакой катастрофы не случилось. Думаю, «Енисей» мог и раньше потерять очки. Где-то везло. Да и сегодня КАМАЗ в конце имел шанс забрать победу. Челнинцам надо отдать должное. Борясь за выживание, они отбирают очки у «Торпедо», «Енисея». Причем все по делу. Молодцы. Владимир Клонцак показал себя серьезным тренером. А «Енисею» нужно хорошо подготовиться к «тройнику», включая матч со «Спартаком» на Кубок, чтобы не ударить в грязь лицом.

«Рекорд» Рязанцева

После поражения «Факела» «Торпедо» получило хороший шанс выйти на чистое второе место. Команда Александра Бородюка довольно прагматично дома сыграла с «Краснодаром-2» — 2:0, забив по голу в каждом тайме. Отличились Лаптев и Шумских. Нетфуллин записал себе в актив две результативные передачи. Ложкой дегтя для автозаводцев стало удаление Рязанцева. Автор гола в ворота «Барселоны» за 9 (!) минут умудрился получить две желтые карточки.

«Торпедо» — второе, в семи очках от «Оренбурга» и имея игру в запасе.

— «Торпедо» надежно играет в обороне и довольно бережно распоряжается своими шансами впереди, — замечает Щербаченко. — Белорусы пришлись ко двору. Лаптев забил очередной гол, в стартовом составе вместо Султонова вышел Седько и точно картину не испортил.

«На первый тайм «Оренбург» вышел после банкета»

Едва не громыхнуло в Иваново. Покидающий ФНЛ «Текстильщик» 60 минут давал бой лидеру турнира «Оренбургу», вел в счете. Второй гол Машукова получился потрясающим. Хачим решился на удар с левой ноги метров с 40 — мяч влетел в ворота в притирку со штангой. Фантастика!

«Оренбург» все перевернул в последние полчаса. Ойеволе заработал пенальти, Фамейе счет сравнял. А через пару минут зрители увидели еще один гол-красавец. После удара Хотулева с дальней дистанции мяч от перекладины отскочил в ворота. Еще через две минуты все было кончено. Фамейе оформил хет-трик, поразив дальний угол.

«Текстильщик» никак не заслуживал разгрома, но у Ковалева с Прудниковым, соорудивших пятый гол гостей, было на этот счет свое мнение. 2:5. «Оренбург» не подпускает к себе преследователей.

— Такое ощущение, что на первый тайм «Оренбург» вышел после банкета, посвященного выходу в РПЛ, — говорит Щербаченко. — «Текстильщик» просто разрывал лидера ФНЛ, мог забить и больше. Катастрофа для команды Лички! Мне, кстати, понравилась работа арбитра Пустовойтовой. Все четко, без ошибок. Ее решения мне были понятны. А во втором тайме я бы не сказал, что «Оренбург» сыграл сильно. Просто хозяевам не хватило сил, они развалились.

Игнашевич: «Работа тренера обесценивается внешними факторами...»

Для «Балтики» в Астрахани все начиналось прекрасно. В дебюте встречи Казаев после скидки Мусаева открыл счет. Чуть позже Барсов мог отправлять «Волгарь» в нокаут, но не забил. А на 30-й минуте доминирующие гости оказались в меньшинстве. Арбитр предъявил вторую желтую автору гола.

Хозяева быстро воспользовались численным преимуществом, усилиями Стефановича и Гилязетдинова сравняв счет и выйдя вперед.

«Балтика» вернулась в игру сразу после перерыва. Гелоян пробил метров с 25, за команду Сергея Игнашевича сыграла кочка — мяч подскочил перед голкипером и залетел в сетку. 2:2.

Последние 20 минут команды играли в равных составах, но победителя так и не выявили. «Балтика» осталась на седьмой строчке, до зоны стыков — четыре очка.

На пресс-конференции Сергей Игнашевич говорил о неких внешних факторах, которые повлияли на игру. Возможно, он имел в виду работу арбитров:

— Порадовало, что во втором тайме ребята проявили характер и до последних минут пыталась добыть победу. Гол первый мы пропустили очень легкий. Второй — стандарт. Посмотрим, разберем. Сейчас мы можем говорить о футболе, о тактике. Но я не вижу в этом никакого смысла. Потому что работа тренера обесценивается другими внешними факторами. В оставшихся трех турах постараемся взять 9 очков.

— «Балтика» до удаления Казаева играла здорово, — считает Щербаченко. — Но потом автор первого гола получил вторую желтую за фол в центре поля. Зачем? Никакой же опасности не было. Я бы хотел еще раз призвать своих коллег-тренеров пресекать такие моменты на тренировках. Ведь это все идет оттуда. Люди хотят показать свое желание, свой настрой и где-то теряются в реальности, действуют сверхгрубо... Но то, что «Балтика» вдесятером сравняла счет, говорит о ее хорошей готовности.

«Чемпион мира по тактике...»

Что случилось с «Аланией» в последние 30 минут матча с «Акроном»? Казалось, после дубля Хубулова, дело сделано. Но тут начала чудить оборона владикавказцев. Сначала защитники расступились перед Килиным, а затем забыли на дальней штанге Делькина. 2:0 превратились в 2:2. Впрочем, «Алания» была ближе к победе в концовке, однако Волков блестяще среагировал на удар Хадарцева из центра штрафной. «Алания», как и «Балтика», теряет важнейшие два очка. «Барсы» — шестые, в трех баллах от «Енисея».

— Хочется поздравить соперника с ничьей. Вообще на «Аланию» все очень сильно настраиваются. Мы для всех серьезный раздражитель, — заявил Спартак Гогниев на пресс-конференции. — Это радует. Все хотят показать хорошую игру именно против «Алании». Тренер «Акрона» сказал, что хорошо подготовился к нам? Два года назад Виталий Панов говорил, что он чемпион мира по тактике, все знает. Наверное, и сейчас так утверждает...

— «Алания» играла неплохо. Хубулов взял на себя роль лидера, оформил дубль. Но после двух забитых мячей владикавказцы как-то стали играть не на полную мощь, — считает Щербаченко. — И в атаке, и в обороне. Это их и подвело. Плюс надо отдать должное «Акрону», который наказал команду Гогниева за ошибки сзади. Да и Солдатенко еще в первом тайме, выйдя далеко за пределы штрафной, «наварил». Но гости в том эпизоде «Аланию» простили. Когда Владикавказ будет ровно проводить все 90 минут, тогда станет твердым участником премьер-лиги.

«Ротор» попрощался с ФНЛ?

«Ротор» в Краснодаре проиграл «Кубани» (1:2) и опустился на предпоследнее место. До спасительной 16-й позиции — 8 очков.

— Если честно, матч оставил какие-то странные ощущения, — заметил Щербаченко. — Первый тайм прошел при полном преимуществе «Кубани», которая забила два мяча. Однако после перерыва краснодарцы с определенной минуты почему-то встали, перестали играть. Не понял замен Евдокимова. В итоге волгоградцы чуть-чуть возродили интригу, но на большее не сподобились. Либо мастерства не хватило, либо везения, либо чего-то еще. По спортивному принципу у «Ротора» нет шансов остаться в ФНЛ. Если только первую лигу расширят или что-то еще... В Волгограде на это надеются. В ближайшее время будет решен вопрос по новому вектору развития «Ротора», по бюджету. Нужна новая политика клуба. Потому что дальше падать уже некуда...