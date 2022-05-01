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«Факел» сгорел в Хабаровске, осечки «Алании» и «Енисея». «Ротор» простился с ФНЛ? Обзор 35-го тура

«Алания» упустила победу над «Акроном», «Факел» проиграл в Хабаровске в 35-м туре ФНЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» в 35-м туре ФНЛ.
Фото ФК «СКА-Хабаровск»
Яркие события 35-го тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Поддубский переиграл Василенко

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:1
Факел
Голы
Аппаев, 36 (0:1), Алиев, 71 (1:1), Караев, 90+2 (2:1)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Денисов (Шищенко, 82) Фомин Мануйлов (Гаглоев, 66) Гащенков Мартусевич (Алиев, 46) Квеквескири Цаллагов Караев Гонгадзе (Барков, 69)
Факел
Городовой Дашаев Пейчинович Магаль Брызгалов (Суслов, 80) Акбашев Мендель Дмитриев (Мастерной, 80) Максимов (Разборов, 82) Никитин (Шепилов, 80) Аппаев
Предупреждения
Гащенков 61’  -  Акбашев 31’, Никитин 53’, Брызгалов 55’
Судьи
Низовцев (Нижний Новгород)

Центральный матч тура состоялся в Хабаровске, где СКА принимал «Факел». Первый тайм получился малособытийным. Всего один момент на двоих. Зато он привел к голу. Лучший бомбардир лиги Максимов на этот раз выступил в роли диспетчера, отрезав защитников хозяев проникающей передачей. Аппаев в ближнем бою шансов Сугробову не оставил. 0:1.

После перерыва «Факел» мог упрочить свое преимущество. Акбашев после паса Дмитриева перебросил голкипера, но в створ не попал.

Ответный гол организовали игроки «СКА-Хабаровска», вышедшие на замену — Гаглоев и Алиев. Последние 15 минут прошли с явным преимуществом хозяев. Команда Алексея Поддубского имела три убойных шанса. Развязка наступила на 91-й минуте. Сработал «стандарт». А героем встречи стал Караев, незадолго до гола просивший замену.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после игры констатировал: его команда почему-то отошла от своего футбола, который показывала до перерыва:

— Мы предполагали, что игра будет сложная, так как «СКА-Хабаровск» — атлетичная команда. В первом тайме работали с мячом, контролировали игру, а во втором все изменилось. Вместо того, чтобы продолжать играть в свой футбол, мы отошли к своим воротам. А в таких случаях возрастает роль стандартов и ударов. В итоге стандарт и решил исход встречи. Обидно не то, что мы уступили на последней минуте, а что проиграли легкое единоборство. Такое недопустимо — это вопрос контроля. Повторюсь, во втором тайме нам не нужно было отказываться от командных взаимодействий.

Воронеж — третий, Хабаровск — пятый. Немаловажный фактор: впереди у команды Поддубского три домашних матча.

Наш эксперт Федор Щербаченко считает, что Алексей Поддубский выиграл тренерскую дуэль у Олега Василенко.

— Первый там команды провели очень осторожно. Было видно, что на них давит результат. Все-таки любая осечка может стоить места в «стыках». «Факел», забив до перерыва, попытался играть по счету, от обороны. Однако после 70-й минуты гости почему-то встали. То ли долгий перелет, то ли акклиматизация... Но воронежцы перестали двигаться. И в этом плане необходимо отметить решение Поддубского. Он произвел две великолепные замены, выпустив Гаглоева и Алиева. Первый отдал передачу на второго. Алиев забил гол-шедевр. Принял мяч на грудь под давлением защитников и поразил угол ворот.

А вот Василенко пропустил момент, когда нужно было встряхнуть команду и оживить игру. Поздно произвел замены — команда уже стояла... Хабаровск имел полное преимущество и закономерно дожал соперника. Это называется — управление игрой. Поддубский взял верх над своим визави.

КАМАЗ чуть не переехал «Енисей»

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 10:00. Манеж Футбол-Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:0
КАМАЗ
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Марков, 57) Феррейра Зотов (Саная, 78) Глушков (Лапшов, 65) Раздорских Иванов (Канаплин, 78) Бевеев Ланин Окладников (Молтенинов, 57)
КАМАЗ
Мамин Куликов Аюкин Смирнов Янушковский (Лопатин, 70) Калугин (Игнатенко, 75) Бадртдинов Замалиев Воронин (Казимир, 75) Кириллов (Свежов, 65) Пальцев
Предупреждения
Кичин 30’, Феррейра 36’, Раздорских 76’, Молтенинов 79’, Бевеев 83’, Саная 87’  -  Аюкин 11’, Калугин 70’, Бадртдинов 86’, Лопатин 88’
Удаления
Феррейра 62’ (вторая ж.к)
Судьи
Соколов (Воронеж)

Главная сенсация тура прогремела в Красноярске. Борющийся за попадание в РПЛ «Енисей» не смог одолеть КАМАЗ, бьющийся за сохранение прописки в ФНЛ. И ведь команда Александра Алферова-Вадима Гаранина должна быть рада и очку по такой игре.

В первом тайме соперники создали по одному опасному моменту. После перерыва Янушковский и Окладников обменялись уколами — пробили рядом со штангой. А на 62-й минуте «Енисей» остался вдесятером — Феррейра схлопотал второй «горчичник». В итоге в последние полчаса челнинцы вполне могли добивать «львов», но Опарин сыграл просто блестяще, вытащив мяч из-из-под перекладины после выстрела Замалиева. А уже в компенсированное время справился с непростым ударом Лопатина.

Напомним, в прошлом туре КАМАЗ сыграл вничью с «Торпедо» (тоже мог победить в концовке), а в этом притормозил «Енисей». Как любили говорить в советское время, — гроза авторитетов.

— К сожалению, КАМАЗ навязал нам определенную манеры игру. Высоко прессинговал, не давал нам начинать наши атаки. Мы часто теряли мяч. В общем-то при равной игре «Енисей» создал больше моментов. Не забили впервые за весеннюю часть сезона — не выиграли, — сказал на пресс-конференции главный тренер хозяев Александр Алферов.

По мнению Щербаченко, игрокам «Енисея» нужно менять установку на матчи и действовать прагматичнее.

— Многие специалисты полагали, что в игре «Енисея» весной рано или поздно наступит спад. Где-то тренерскому штабу красноярцев не хватило опыта. А, может быть, дело в психологии футболистов. Ведь они все в интервью подчеркивают, что играют в удовольствие, не думают о месте в турнирной таблице. Считаю, что это неправильно. В удовольствие играют только любители во дворе, а не профессионалы. Так сказать, поддерживают форму. Сегодня «Енисею» следовало перестроиться и сыграть на результат, нужно перестать витать в облаках. Когда ты считаешь, что все у тебя идет по накатанной, это порой играет с тобой злую шутку.

В принципе никакой катастрофы не случилось. Думаю, «Енисей» мог и раньше потерять очки. Где-то везло. Да и сегодня КАМАЗ в конце имел шанс забрать победу. Челнинцам надо отдать должное. Борясь за выживание, они отбирают очки у «Торпедо», «Енисея». Причем все по делу. Молодцы. Владимир Клонцак показал себя серьезным тренером. А «Енисею» нужно хорошо подготовиться к «тройнику», включая матч со «Спартаком» на Кубок, чтобы не ударить в грязь лицом.

«Рекорд» Рязанцева

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 14:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
2:0
Краснодар-2
Голы
Лаптев, 19 (1:0), Шумских, 75 (2:0)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Самсонов Прошкин (Полубояринов, 65) Седько (Адаев, 57) Померко Енин Нетфуллин Лебеденко (Рязанцев, 81) Лаптев (Калмыков, 57)
Краснодар-2
Кокарев Пивоваров (Логачев, 81) Сухорученко Стежко Кокоев Рейхмен Волков Берснев (Воротников, 59) Ознобихин (Защепкин, 69) Халназаров Губжоков (Полях, 69)
Предупреждения
Прошкин 9’, Полубояринов 81’, Рязанцев 82’  -  Берснев 6’, Ознобихин 41’, Стежко 74’, Сухорученко 79’, Воротников 86’
Удаления
Рязанцев 90+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Куликов (Саранск)

После поражения «Факела» «Торпедо» получило хороший шанс выйти на чистое второе место. Команда Александра Бородюка довольно прагматично дома сыграла с «Краснодаром-2» — 2:0, забив по голу в каждом тайме. Отличились Лаптев и Шумских. Нетфуллин записал себе в актив две результативные передачи. Ложкой дегтя для автозаводцев стало удаление Рязанцева. Автор гола в ворота «Барселоны» за 9 (!) минут умудрился получить две желтые карточки.

«Торпедо» — второе, в семи очках от «Оренбурга» и имея игру в запасе.

— «Торпедо» надежно играет в обороне и довольно бережно распоряжается своими шансами впереди, — замечает Щербаченко. — Белорусы пришлись ко двору. Лаптев забил очередной гол, в стартовом составе вместо Султонова вышел Седько и точно картину не испортил.

«На первый тайм «Оренбург» вышел после банкета»

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 14:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
2:5
Оренбург
Голы
Машуков, 21 (1:0), Фамейе, 34 (1:1), Машуков, 41 (2:1), Фамейе, 62 (2:2), Хотулев, 64 (2:3), Фамейе, 65 (2:4), Прудников, 73 (2:5)
Текстильщик
Смирнов Макушкин Малания Хрипков Горюшкин (Косицин, 72) Стеклов (Сидоров, 72) Машуков (Вербин, 83) Шведюк (Бачинский, 83) Гогричиани Сергеев (Мосейчук, 77) Шленкин
Оренбург
Кеняйкин Полуяхтов Печенин Ойеволе Васильев (Сычевой, 46) Хотулев Аюпов Эктов Капленко Прудников (Юрин, 81) Фамейе (Ковалев, 68)
Предупреждения
Гогричиани 43’, Малания 61’, Горюшкин 69’  -  Аюпов 36’
Судьи
Пустовойтова (Москва)

Едва не громыхнуло в Иваново. Покидающий ФНЛ «Текстильщик» 60 минут давал бой лидеру турнира «Оренбургу», вел в счете. Второй гол Машукова получился потрясающим. Хачим решился на удар с левой ноги метров с 40 — мяч влетел в ворота в притирку со штангой. Фантастика!

«Оренбург» все перевернул в последние полчаса. Ойеволе заработал пенальти, Фамейе счет сравнял. А через пару минут зрители увидели еще один гол-красавец. После удара Хотулева с дальней дистанции мяч от перекладины отскочил в ворота. Еще через две минуты все было кончено. Фамейе оформил хет-трик, поразив дальний угол.

Михаил Сиваков (&laquo;Оренбург&raquo;) и&nbsp;Алан Цараев (&laquo;Алания&raquo;). «Алания» больше соответствует РПЛ, чем «Оренбург». Обзор 34-го тура ФНЛ

«Текстильщик» никак не заслуживал разгрома, но у Ковалева с Прудниковым, соорудивших пятый гол гостей, было на этот счет свое мнение. 2:5. «Оренбург» не подпускает к себе преследователей.

— Такое ощущение, что на первый тайм «Оренбург» вышел после банкета, посвященного выходу в РПЛ, — говорит Щербаченко. — «Текстильщик» просто разрывал лидера ФНЛ, мог забить и больше. Катастрофа для команды Лички! Мне, кстати, понравилась работа арбитра Пустовойтовой. Все четко, без ошибок. Ее решения мне были понятны. А во втором тайме я бы не сказал, что «Оренбург» сыграл сильно. Просто хозяевам не хватило сил, они развалились.

Игнашевич: «Работа тренера обесценивается внешними факторами...»

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:2
Балтика
Голы
Казаев, 7 (0:1), Стефанович, 35 (1:1), Гилязетдинов, 45+2 (2:1), Гелоян, 49 (2:2)
Волгарь
Смирнов Морозов Локтионов Козлов (Печенкин, 60) Ращеня (Погосов, 46) Павлишин Симонян Носов (Баев, 85) Гилязетдинов Стефанович (Капленко, 80) Косарев (Лесников, 46)
Балтика
Латышонок Остоич Мещанинов Карпович Кленкин (Максименко, 62) Попов (Маклаков, 83) Альшин Кашчелан (Осипов, 71) Казаев Барсов (Гелоян, 46) Мусаев (Князев, 83)
Предупреждения
Ращеня 27’, Погосов 50’, Симонян 65’, Гилязетдинов 90+2’  -  Казаев 12’, Кленкин 23’, Максименко 42’, Кашчелан 63’, Карпович 66’, Мусаев 69’
Удаления
Казаев 30’ (вторая ж.к), Погосов 71’ (вторая ж.к)
Судьи
Буланов (Саранск)

Для «Балтики» в Астрахани все начиналось прекрасно. В дебюте встречи Казаев после скидки Мусаева открыл счет. Чуть позже Барсов мог отправлять «Волгарь» в нокаут, но не забил. А на 30-й минуте доминирующие гости оказались в меньшинстве. Арбитр предъявил вторую желтую автору гола.

Хозяева быстро воспользовались численным преимуществом, усилиями Стефановича и Гилязетдинова сравняв счет и выйдя вперед.

«Балтика» вернулась в игру сразу после перерыва. Гелоян пробил метров с 25, за команду Сергея Игнашевича сыграла кочка — мяч подскочил перед голкипером и залетел в сетку. 2:2.

Последние 20 минут команды играли в равных составах, но победителя так и не выявили. «Балтика» осталась на седьмой строчке, до зоны стыков — четыре очка.

На пресс-конференции Сергей Игнашевич говорил о неких внешних факторах, которые повлияли на игру. Возможно, он имел в виду работу арбитров:

— Порадовало, что во втором тайме ребята проявили характер и до последних минут пыталась добыть победу. Гол первый мы пропустили очень легкий. Второй — стандарт. Посмотрим, разберем. Сейчас мы можем говорить о футболе, о тактике. Но я не вижу в этом никакого смысла. Потому что работа тренера обесценивается другими внешними факторами. В оставшихся трех турах постараемся взять 9 очков.

— «Балтика» до удаления Казаева играла здорово, — считает Щербаченко. — Но потом автор первого гола получил вторую желтую за фол в центре поля. Зачем? Никакой же опасности не было. Я бы хотел еще раз призвать своих коллег-тренеров пресекать такие моменты на тренировках. Ведь это все идет оттуда. Люди хотят показать свое желание, свой настрой и где-то теряются в реальности, действуют сверхгрубо... Но то, что «Балтика» вдесятером сравняла счет, говорит о ее хорошей готовности.

«Чемпион мира по тактике...»

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 16:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:2
Акрон
Голы
Хубулов, 17 (1:0), Хубулов, 63 (2:0), Килин, 69 (2:1), Делькин, 80 (2:2)
Алания
Солдатенко Багаев Кочиев (Татаев, 77) Бутаев Хугаев Цараев Хабалов (Сосранов, 65) Хосонов Гурциев (Хадарцев, 65) Хубулов Машуков (Кобесов, 77)
Акрон
Волков Сагуткин Рогач Чистяков Зуев Азаров Палиенко (Потапов, 83) Килин (Марухин, 71) Савичев Сасин (Делькин, 57) Базелюк (Гираев, 46)
Предупреждения
Багаев 4’, Хадарцев 90+2’  -  Сасин 19’, Сагуткин 23’, Азаров 90+3’
Судьи
Сафьян (Москва)

Что случилось с «Аланией» в последние 30 минут матча с «Акроном»? Казалось, после дубля Хубулова, дело сделано. Но тут начала чудить оборона владикавказцев. Сначала защитники расступились перед Килиным, а затем забыли на дальней штанге Делькина. 2:0 превратились в 2:2. Впрочем, «Алания» была ближе к победе в концовке, однако Волков блестяще среагировал на удар Хадарцева из центра штрафной. «Алания», как и «Балтика», теряет важнейшие два очка. «Барсы» — шестые, в трех баллах от «Енисея».

Футболисты &laquo;Алании&raquo; празднуют забитый мяч в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. «Алания» — открытие нашего футбола: выбила «Зенит» и влюбила в себя болельщиков. Почему ее не ждут в РПЛ

— Хочется поздравить соперника с ничьей. Вообще на «Аланию» все очень сильно настраиваются. Мы для всех серьезный раздражитель, — заявил Спартак Гогниев на пресс-конференции. — Это радует. Все хотят показать хорошую игру именно против «Алании». Тренер «Акрона» сказал, что хорошо подготовился к нам? Два года назад Виталий Панов говорил, что он чемпион мира по тактике, все знает. Наверное, и сейчас так утверждает...

— «Алания» играла неплохо. Хубулов взял на себя роль лидера, оформил дубль. Но после двух забитых мячей владикавказцы как-то стали играть не на полную мощь, — считает Щербаченко. — И в атаке, и в обороне. Это их и подвело. Плюс надо отдать должное «Акрону», который наказал команду Гогниева за ошибки сзади. Да и Солдатенко еще в первом тайме, выйдя далеко за пределы штрафной, «наварил». Но гости в том эпизоде «Аланию» простили. Когда Владикавказ будет ровно проводить все 90 минут, тогда станет твердым участником премьер-лиги.

«Ротор» попрощался с ФНЛ?

Россия. ФНЛ. 35-й тур
30 апр, 19:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
2:1
Ротор
Голы
Сапета, 14 (1:0), Лаук, 23 (2:0), Кавтарадзе, 76 (2:1)
Кубань
Нестеренко Рыбин Хомуха Грицаенко Большаков Гурфов Абдоков (Саркисов, 63, Эдиев, 85) Алейников (Петров, 46) Сапета Лаук (Маркин, 63) Сидоров
Ротор
Терновский Пелих Мартынов (Слепов, 53) Дудиев Шахов Кипиани (Абдуллаев, 64) Чуканов Серченков (Кавтарадзе, 46) Школик Минаев Макаров
Предупреждения
Алейников 2’, Абдоков 52’, Рыбин 60’  -  Шахов 28’
Судьи
Абросимов (Санкт-Петербург)

«Ротор» в Краснодаре проиграл «Кубани» (1:2) и опустился на предпоследнее место. До спасительной 16-й позиции — 8 очков.

— Если честно, матч оставил какие-то странные ощущения, — заметил Щербаченко. — Первый тайм прошел при полном преимуществе «Кубани», которая забила два мяча. Однако после перерыва краснодарцы с определенной минуты почему-то встали, перестали играть. Не понял замен Евдокимова. В итоге волгоградцы чуть-чуть возродили интригу, но на большее не сподобились. Либо мастерства не хватило, либо везения, либо чего-то еще. По спортивному принципу у «Ротора» нет шансов остаться в ФНЛ. Если только первую лигу расширят или что-то еще... В Волгограде на это надеются. В ближайшее время будет решен вопрос по новому вектору развития «Ротора», по бюджету. Нужна новая политика клуба. Потому что дальше падать уже некуда...

Футбол
ФНЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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«Алания» больше соответствует РПЛ, чем «Оренбург». Обзор 34-го тура ФНЛ
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