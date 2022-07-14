«Все клубы единогласно поддержали реформирование Кубка». Алаев, Бабаев и Мележиков подвели итоги общего собрания

14 июля состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором рассматривался вопрос о проведении нового турнира — Кубка лиги.

Об итогах собрания рассказали исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, а также генеральные директоры «Спартака» Евгений Мележиков и ЦСКА Роман Бабаев.

Алаев

О реформировании Кубка

Сегодня мы собрались, послушали доклад руководителя рабочий группы Кубка Лиги. Коллеги проделали огромную работу. То, о чем мы говорили неделю назад — будет новый турнир. Предложили реформировать Кубка страны с использованием формата Кубка РПЛ.

Мы обсудили все коммерческие наработки, завтра все отправим в РФС. Нам бы хотелось сохранить все финансовые ожидания. Сложная задача, но будем реализовывать. Уверен, что турнир будет интересен с точки зрения вещания и коммерции.

О распределении доходов между клубами

Распределение будет 50 на 50 (в зависимости от занятого места и равномерно между всеми — прим. «СЭ»). Система 60 на 40 (в пользу равномерного распределения — прим. «СЭ») была принята год назад. Сейчас было много дискуссий, они продолжались долго, но все клубы поддержали такую систему распределения. «За» проголосовали 15 клубов, а один проголосовал за систему 60 на 40

О спонсорах Кубка

На данный момент партнером Кубка России является БЕТСИТИ. Могут быть добавлены партнеры, но мы будем говорить об этом с БЕТСИТИ, потому что партнера надо уважать. Они подняли турнир на новый уровень.

О F an ID

Мы с РПЛ пригласили Минцифры, представителей министерства спорта и присутствовали представили клубов. Были сложности при оформлении карт болельщика, накопились вопросы. Минцифры налаживают работу. Надеемся, что со временем все смогут оформить карту без технических проблем. Я начал оформлять карту болельщика, и у меня получилось. Коллеги говорят, что не могут загрузить фото. Надо сходить в МФЦ и оформить. Нет, отказов не было ни у кого, были технические сложности.

Как это скажется на посещаемости? Я бы не хотел связывать систему карты болельщика с имиджем РПЛ. Понятно, что ожидается понижение посещаемости. Закон принят, он есть. Наша задача — оптимизировать его работу. На первом этапе мы ожидаем понижения посещаемости, но потом надеемся, что все поймут, примут и трибуны будут заполняться. Очень хотелось бы, чтобы бойкоты прекратились.

Мележиков

О реформе Кубка

Меня такой (обновленный) формат полностью устраивает. Остальные вопросы к РФС. Все клубы единогласно поддержали данное решение. Люди из РПЛ провели свою работу на высоком уровне по поручению общего собрания лиги. Мы не могли принять решения без РФС. Считаю, что сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и лигу, и который позволит совместно нам проработать вопросы по распределению доходов.

О целях «Спартака» на сезон

Цели определены советом директоров — золотые медали в чемпионате России и финал Кубка. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи — максимальная концентрация на всей дистанции и работа команды на результат.

О позиции Абаскаля после ухода Каттани

Я понимаю, что изначально контакты и приглашения исходили от Луки, но приглашает не один человек, приглашает клуб. И Абаскаль согласился на работу в клубе. Он свое решение подтвердил. После решения Луки мы проводили совместную встречу у Леонида Арнольдовича с Абаскалем. Я присутствовал. Мы обсудили многие вещи. Абаскаль готов к работе. На него это никак негативно не влияет. Он погружен в рабочий процесс. Ему нравится имеющийся состав. По каждой позиции и игроку он дал свою характеристику. В большинстве своем они все положительные.

Бабаев

О Магнуссоне

Там была раздутая информация. Мы не исключали варианта, что ситуация сложится так, что мы говорим «до свидания». Я говорил это Хердуру после матча с «Ростовом». Это не было попыткой однозначно подписать новое соглашение. Переговоры не увенчались успехом. Была одна из опций, но по ряду причин мы посчитали, что это не самое лучшее решение в данный момент. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжелых решений в его жизни. Находясь под таким давлением, тяжело сделать выбор. По факту, он оказался перед выбором: семья или работа.

О реформе Кубка

Какой итог вижу я? Мне нравится реформированный Кубок России. Есть плюсы. Не обидно, что наш формат забирает РФС? Нет, мы делаем общее дело. Главное, чтобы получилось.