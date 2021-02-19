Бело-голубые не побеждают красно-белых дома уже 13 лет. Прервется ли завтра эта кошмарная серия?

Российский футбол наконец-то возвращается — уже 20 февраля пройдут первые игры 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Мы собрали для вас все самое важное: расписание матчей, коэффициенты на фаворитов турнира, где его смотреть, а также прогнозы на «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — «Арсенал». Сделать просмотр еще интереснее поможет ставка с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

БЕТСИТИ Кубок России-2020/2021: расписание 1/8 финала

Текущий сезон — уникальный. Из-за пандемии коронавируса составители футбольных графиков по всей Европе вынуждены перекраивать календари. В России, например, придумали групповой раунд, заменивший матчи 1/32 и 1/16 финала. 30 команд были разбиты по тройкам, и победитель каждой вышел в 1/8 финала.

При этом на групповом этапе не играли команды, участвовавшие в еврокубках. Так что для «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара», «Динамо» и «Ростова» предстоящие матчи — дебютные в этом Кубке России.

Все матчи 1/8 финала пройдут в ближайшие дни — с 20 по 22 февраля. Почти для каждой игры выделен отдельный временной слот.

Расписание матчей 1/8 финала (время начала — московское):

20 февраля

17:00. «Зенит» — «Арсенал»

19:30. «Динамо» — «Спартак»

21 февраля

14:30. ЦСКА — «СКА-Хабаровск»

17:00. «Краснодар» — «Сочи»

17:00. «Локомотив» — «Тамбов»

19:30. «Ростов» — «Ахмат»

22 февраля

12:00. «Уфа» — «Урал»

14:30. «Химки» — «Крылья Советов»

Какие матчи 1/8 финала могли не состояться

Если обычно у турнира есть сетка, то в этом сезоне команды узнают соперников по итогам пройденной стадии, как в Кубке Англии. Жеребьевка определяет и хозяев матчей — и именно она отдала Москве и Московской области половину игр 1/8 финала.

Правда, проведение двух столичных матчей находилось под вопросом: дерби «Динамо» и «Спартака» могли перенести из-за сильных морозов, а «Локомотив» зависел от судьбы своего соперника — «Тамбова». Но, по состоянию на данный момент, все игры должны состояться в срок.

Овертаймов не будет

Двухраундовых противостояний в турнире нет. Все просто: победитель каждого матча проходит дальше. Дополнительного времени не будет даже в финале — из-за плотного графика овертаймы временно отменили. Если после 90 минут ничья, то назначается серия пенальти.

Главные фавориты Кубка

БЕТСИТИ считает главным претендентом на победу в турнире «Зенит». Повторный триумф действующего обладателя Кубка России оценивается коэффициентом 3.70.

Сине-бело-голубые в прошлом году выиграли все три внутренних турнира и всю зимнюю паузу проводят на первом месте в премьер-лиге.

Вторым фаворитом Кубка России аналитики называют ЦСКА — коэффициент на победу армейцев равен 4.60. Немного ниже вероятность успеха позапрошлогоднего победителя турнира — «Локомотива» (5.60).

Примерно равные шансы на успех у «Спартака» и «Краснодара»: у московского клуба он оценивается коэффициентом 8.00, кубанского — 8.50.

В 1/8 финала Кубка России сыграют две команды из ФНЛ («Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск»), но аутсайдером турнира считается «Тамбов». Победа «волков» станет сенсацией, поэтому и коэффициент на нее высок — 300.00.

Вы можете выбрать любой вариант ставок — как на триумфатора, так и на победителя отдельных матчей 1/8 финала. Для новичков приготовили специальный бонус — получите до 10 000 рублей на первый депозит.

Где смотреть матчи 1/8 финала

Бесплатно все матчи в прямом эфире можно будет посмотреть на официальном сайте БЕТСИТИ и в мобильном приложении букмекера.

Также игры турнира в полном объеме можно увидеть на каналах субхолдинга «Матч». Почти все поединки будут в прямом эфире транслироваться на общедоступном канале «Матч ТВ».

20 февраля он покажет встречи «Зенита» с «Арсеналом» и «Динамо» со «Спартаком». На следующий день на «Матч ТВ» зрители увидят три подряд игры: ЦСКА — «СКА-Хабаровск», «Краснодар» — «Сочи», «Ростов» — «Ахмат».

Противостояние «Локомотива» и «Тамбова» будет транслироваться на канале «Матч Премьер». 22 февраля «Матч ТВ» покажет матчи «Уфа» — «Урал» и «Химки» — «Крылья Советов».

Хорен Байрамян и Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 20 февраля

Встреча с самой яркой вывеской 1/8 финала — московское дерби с почти вековой историей.

В РПЛ-2020/2021 «Динамо» и «Спартак» уже встречались друг с другом в чемпионате России, и тогда в Тушине команды не выявили победителя — 1:1. В прошлом сезоне красно-белые не уступили динамовцам в матчах Премьер-лиги — 0:0 дома и 2:0 в Петровском парке.

У «Динамо» печальная статистика встреч со «Спартаком» в родных стенах: последний раз бело-голубые дома побеждали в дерби в 2008 году. Тот матч проходил еще на старом стадионе «Динамо», хозяева выиграли со счетом 4:3, Данни оформил дубль, а у гостей удалили Романа Павлюченко. С тех пор — 11 поединков со «Спартаком» на своем поле и ни одной победы.

БЕТСИТИ не видит явного фаворита в этой игре, но отдает предпочтение «Динамо»: проход бело-голубых оценивается коэффициентом 1.83, победа гостей с учетом серии пенальти — 1.98.

Для обеих команд матч будет сложным и непредсказуемым. В чемпионате соперники встречались в ноябре, и в той игре «Спартак» ушел от поражения. Масштабных потерь у команд нет, но очевидно, что на матч повлияют погодные условия: в субботу в Москве ожидают сильные морозы. Поэтому «СЭ ждет равную игру, которой не хватит 90 минут для определения победителя. С коэффициентом 3.20 на БЕТСИТИ можно поставить на ничью в основное время.

Роман Зобнин и Даниил Лесовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 20 февраля

Действующий чемпион и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» ударно провел зимние сборы: восемь побед в восьми товарищеских матчах. «Арсенал» тоже в контрольных играх не уступал, хотя две свел к ничьим.

Туляки в ноябре не дали сине-бело-голубым победить у себя дома — 0:0. Но в Санкт-Петербурге «Арсеналу» почти всегда было трудно: пять поражений в шести выездных матчах чемпионата.

Зато в 2017 году туляки смогли победить «Зенит» в гостях, а в 2014-м «Арсенал» выбил сине-бело-голубых из Кубка России, когда матч проходил на «Петровском».

За «Зенит» не только статистика, но и аналитики БЕТСИТИ: победа команды Сергея Семака в основное время оценивается коэффициентом 1.26, ничья — 5.80, а на успех гостей можно поставить с коэффициентом 11.50.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.68, тотал меньше 2.5 — за 2.20.

«Арсенал» и «Зенит» в хорошей форме, если судить по их результативности на зимних сборах. Кроме того, эти команды нередко забивают много голов в очных матчах.

К примеру, их две последние встречи на «Газпром Арене» завершились с одинаковым счетом 3:1. По мнению «СЭ», в этой игре голы будут и у «Зенита», и у «Арсенала». Поэтому с коэффициентом 2.20 на БЕТСИТИ интересно выглядит ставка на то, что обе команды забьют.

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