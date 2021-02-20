«Мы свесили одну ногу в первую лигу...» Как спартаковцы Романцев, Бесчастных и Левицкий спасли «Динамо»

В преддверии кубкового дерби вспоминаем один из самых драматичных матчей в истории противостояния «Спартака» и «Динамо». В ноябре 2004 года красно-белые могли отправить в первый дивизион бело-голубых, которых возглавил Олег Романцев.

«Думал, Валера Газзаев на меня обидится...»

После ухода из «Сатурна» Романцев полгода оставался без работы. В сентябре 2004-го по приглашению гендиректора «Динамо» Юрия Заварзина он стал тренером-консультантом команды, помогая Виктору Бондаренко. А в октябре уже сам возглавил бело-голубых.

— Наверное, еще долго будут муссировать тему моей принадлежности к какой-то определенной команде, — говорил в те дни Романцев. — Отвечу так: профессиональный футболист и тренер — патриоты того клуба, с которым у них контракт. Все знания, умения, опыт я отдам «Динамо» и надеюсь, что результаты будут не хуже, чем в «Спартаке». Если удастся достичь таких успехов, смогу спокойно сказать динамовским болельщикам, что я с ними одной крови.

Перед Романцевым стояла сложная задача — за три оставшихся тура сохранить «Динамо» прописку в премьер-лиге. На тот момент москвичи занимали 14-е место в таблице, на четыре очка опережая «Кубань».

Дебют титулованного тренера пришелся на выездной матч с замыкающим турнирную таблицу «Ротором». Нужно признать, что хозяева были ближе к голу — подвела реализация. Неслучайно динамовцы не скрывали своего удовлетворения от нулевой ничьей и после финального свистка долго обнимались и с высоко поднятыми головами шли благодарить за поддержку своих болельщиков.

— С первого занятия у Олега Ивановича все стали работать с большим энтузиазмом — сразу почувствовали, что пришел мэтр, — рассказывал «СЭ» защитник бело-голубых Дмитрий Половинчук. — Все упражнения — с мячом, поэтому от тренировок получаешь громадное удовольствие. Тот же Гжебик больше внимания уделял физподготовке. У него сначала на предсезонке «умирали», а потом в Германии, во время паузы в чемпионате, он неделю гонял нас до изнеможения. У кого-то паховые мышцы начали болеть, у кого-то — спина...

Далее предстояло куда более сложное испытание, дерби с действующим чемпионом страны — ЦСКА Валерия Газзаева.

После той встречи в «СЭ» вышел материал с заголовком «И эта команда стоит на вылет?!». Бело-голубые оставили очень приятное впечатление, ни в чем не уступив армейцам — 0:0. «Динамо» создало лишь на один голевой момент меньше — четыре против пяти. Правда, в самой концовке именно красно-синие могли вырвать победу, но надежно сыграл вратарь Левицкий, получивший от нашего издания высокую оценку — 7,5.

— За скандирование «Мя-со!» поблагодарил армейских фанатов, поднял палец вверх. Молодцы! — говорил после финального свистка Левицкий. — И Вове Бесчастных так кричали, и Романцеву — значит, помнят, где мы становились чемпионами!

Этот результат фактически лишил ЦСКА нового чемпионства. В параллельной встрече «Локомотив» Юрия Семина переиграл «Торпедо» (3:1) и перед последним туром стал лидером, обойдя армейцев на одно очко.

— Я думал, что Валера Газзаев обидится на меня за то, что мы лишили его ЦСКА чемпионства. Но ничуть не бывало — ни словом не обмолвился. Как будто ничего и не произошло. Он сильный человек, — вспоминает Романцев в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке».

«Не верил, что динамовцы смогут дать фавориту бой, в то время как исход матча двух «играющих» московских команд представлялся непредсказуемым, — писал после матча обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — Нет, никаких мыслей о неспортивном характере поединка в Петровском парке не было — хотя бы потому, что каждому динамовцу именно 8 ноября надо было доказать Романцеву право на место в команде в следующем сезоне, а сам Романцев в такие игры не играет. Но сам же он перед матчем и заметил: «Мы и ЦСКА сейчас в разных весовых категориях». И вправду казалось, что сопротивление аутсайдера, давно уже игравшего без царя в голове, уверенному в себе лидеру бессмысленно и бесполезно. Пусть даже и с Романцевым, для которого эта команда пока не успела стать своей. А какой смысл идти туда, где все ясно? Чудо, однако, случилось. Что не помешало Романцеву после матча высказаться: мол, если бы команда атаковала более раскованно, то могла бы добиться и большего. Вот он — романцевский максимализм. Проявленный даже в той ситуации, когда «Динамо», казалось, выжало из ситуации сверхмаксимум. И, между прочим, именно этой ничьей создало себе плацдарм для того, чтобы уцелеть в элите».

Ноябрь 2004 года. Олег Романцев. Фото Александр Вильф

«На 90 минут придется забыть, кто такой для меня Романцев»

По иронии судьбы в 30-м туре «Динамо» встречалось со «Спартаком». В случае поражения от красно-белых и победы «Кубани» над «Амкаром» (краснодарцы в итоге выиграли — 2:1), бело-голубые покинули бы элитный дивизион.

— После встречи с ЦСКА вы сравнили свой клуб с собакой на сене. Но благодаря ничьей вас теперь устраивает дележ очков со «Спартаком». — заметили журналисты Романцеву перед дерби.

— Если думаешь о ничьей, самый реальный результат — поражение. Но откровенно скажу: не огорчит и мирный исход. Вероятно, впервые в своей карьере. Вспоминаю случай начала девяностых: «Спартак» стал чемпионом России за несколько туров до окончания сезона, сыграв вничью с «Океаном». Но я вместо откупоривания шампанского устроил в раздевалке разнос. Футболисты сидели виноватые, понурые. Счастливое все-таки было время: переживали за качество игры, завоевав золотые медали.

— День нашего разговора совпал с Днем милиции. Теперь это и ваш праздник?

— Да, меня уже поздравили знакомые, водитель, работники базы. Было приятно, хотя и воспринял эти слова с легкой улыбкой. Я ведь отработал в клубе всего пару недель. Тем, кто провел в «Динамо» долгие годы, этот праздник, наверное, ближе.

12 ноября 2004 года. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:1. Дмитрий Аленичев (справа) и арбитр встречи Александр Гончар. Фото Федор Успенский, «СЭ»

А вот лидер «Спартака» Дмитрий Аленичев подчеркнул, что, несмотря на фигуру главного тренера соперника, его команда намерена играть только на победу.

— С каким настроем выйдете на игру против команды, которую возглавляет ваш бывший тренер?

— С боевым. На 90 минут придется забыть о том, кто такой для меня Романцев. Разговоры о том, что спартаковцы якобы будут жалеть Олега Ивановича, нас абсолютно не касаются. Мы профессионалы и будем добросовестно выполнять свою работу. К тому же для наших болельщиков эта игра совсем не рядовая. «Динамо» — исторически принципиальный соперник, кто бы его ни возглавлял. Так что играть будем на победу.

— Болельщики вас уже просили обыграть «Динамо»?

— И не раз. Еще за месяц до матча говорили: «Если случится так, что «Динамо» будет стоять на вылет, обязательно их обыграйте». Обещаю, постараемся это сделать. А получится или нет — уже другой вопрос.

Гол Бесчастных, сейв Левицкого

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) 1:1 (1:1)

Голы: Бесчастных, 14 (1:0). 1:1 Пьянович, 26 (1:1).

«Динамо»: Левицкий, Хизанейшвили, Точилин (к), Половинчук, Батак, Танасьевич, Гьян, Ромащенко, Дятель, Михайлов, Бесчастных.

«Спартак»: Ковалевски, Ковтун, Дедура, Шоавэ, Йенчи, Самедов, Родригес, Аленичев (к), Кавенаги, Пьянович, Ковальчук (Парфенов, 77).

Не получилось.

На 11-й минуте вполне мог отличиться Кавенаги: удар получился довольно опасным, но пришелся в защитника. А потом забило «Динамо». Длинный пас из глубины стал откровением для защитника Дедуры. Литовец махнул мимо мяча, в результате чего один на один с Ковалевски вышел Бесчастных. Форвард со спартаковским прошлым и динамовским настоящим четко пробил в угол и побежал к бровке радоваться.

— Бесчастных своим интеллектом мог бы усилить любую команду, — заметил после игры наставник «Спартака» Александр Старков.

— А мне сейчас без разницы, «Спартаку» забивать или кому-либо еще, — это уже слова самого автора гола. — В нашей ситуации очки надо было брать у любого соперника, не обращая внимания на имена. Заключительный матч сложился для «Динамо» очень тяжело. После ничьей с ЦСКА ожидал от команды большего, но игра не пошла: ни паса, ни движения. Романцев остался недоволен. Олег Иванович — из тех тренеров, что на первое место ставят игру, а не результат.

— Хотя бы на минуту могли представить, что проиграете?

— Вполне. Что делать — отправились бы в первый дивизион. Отдаю себе отчет, что значит премьер-лига для «Динамо». Но ведь другие тоже вылетать не хотели.

— Романцев настраивал на матч по-особому?

— Он всего лишь сказал: «Покажите умный футбол, вы это можете». Пожалуй, моментами у нас это действительно получалось.

Прошло 12 минут — и наступила уже спартаковская очередь для радости, подаренной красно-белым Пьяновичем. Счет, установленный сербом, оказался окончательным. Скорости были неплохими, изредка проходили хорошие передачи у Аленичева, активно играл Пьянович. Наряду с этим портачил Дедура, а «Динамо», как сказал Романцев после игры, не столько играло само, сколько мешало играть сопернику. В начале второго тайма вновь мог отличиться Пьянович, который чуть не поразил цель из района одиннадцатиметровой отметки, хотя у него убедительно просил мяч свободный Самедов. Затем вновь начались «качели» не очень большой амплитуды — до тех пор, пока минут за 10 до конца «Спартак» не проявил неожиданную активность. И опять-таки центральной фигурой оказался Пьянович: Левицкий с большим трудом перевел удар серба головой метров с десяти в штангу. Еще одно попадание красно-белых в другую стойку ворот случилось уже после того, как боковой арбитр зафиксировал «вне игры».

— Вообще-то, я уже видел мяч в воротах, — признался Бесчастных. — Спасибо Левицкому, спас. Считаю, что меня признали лучшим игроком незаслуженно — динамовский вратарь сегодня был больше этого достоин.

В итоге «Динамо» сохранило прописку в премьер-лиге.

«Мы договорились со «Спартаком»?! Тогда нам надо давать звания заслуженных артистов России»

— Конечно, назначение Романцева на пост главного тренера нашей команды вызвало удивление. Все-таки он долгие годы ассоциировался у нас со «Спартаком». Но я прежде всего вспоминаю его как человека, который спас нас от вылета в первый дивизион, — говорил известный болельщик бело-голубых Александр Шпрыгин.

Несмотря на удовлетворительный результат, Романцев пожурил своих футболистов:

— «Динамо» больше мешало играть «Спартаку», чем само пыталось что-то созидать. В принципе, это логично. Психологический груз, который довлел над нами уже третий матч, мешал играть команде более раскованно. По игре у меня достаточно много претензий к футболистам, но отраден тот факт, что нам удалось решить главную задачу. Хотя в конце встречи был эпизод, когда Левицкий вытащил очень серьезный мяч. В тот момент, образно говоря, мы свесили одну ногу в первую лигу.

Позже среди некоторых журналистов и болельщиков даже появилась версия о том, что «Спартак» помог в тот вечер своему легендарном тренеру.

— Что тут скажешь? У нас в России любой результат комментируют просто: выиграл — значит, купил. Проиграл — значит, продал, — возмущался Бесчастных в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Только почему-то забывают, что, к примеру, на последней минуте «Спартак» атаковал, и Максим Левицкий в прыжке вытащил мяч из «девятки» после удара головой. Да еще ударился при этом о штангу... Если все это подстроено, то нам надо звания заслуженных артистов России вручить! Вообще, разговоры такого рода у меня вызывают только улыбку. Помню, когда сборная играла с югославами, Миятович пробил по нашим воротам с двадцати пяти метров и попал в штангу. Кто-то вполне серьезно написал, что сделал он это нарочно — мол, договорились. Вскоре после этого я уехал в «Фенербахче», встретил там Миятовича и рассказал ему эту историю. Он два дня смеялся!

12 ноября 2004 года. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:1. 14-я минута. Бело-голубые празднуют гол. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федун: «Если ему удастся подняться с «Динамо», он будет даже не выдающимся, а великим тренером!»

Через несколько дней после дерби гостем редакции «СЭ» стал владелец «Спартака» Леонид Федун, который порассуждал о феномене красно-белых во времена Романцева:

— За счет чего состоялся «Спартак» в России в том виде, в котором мы его знаем? За счет того, что, когда разваливался Союз и все стоило гроши, Олегу Романцеву удалось собрать в клубе всех лучших игроков из бывшего СССР. Я никогда с ним не разговаривал и не знаю, как такое удалось, но это был гениальный ход с его стороны. Еще и потому, что одновременно с этим появилась Лига чемпионов. И многолетнее, лишь с небольшими перерывами, пребывание в Лиге давало ему заработок в среднем от 5 до 8 миллионов долларов в год. По меркам 90-х годов это были гигантские суммы, которые превосходили бюджеты остальных команд. Поэтому «Спартак» мог покупать сильнейших игроков страны, одновременно продавая лучших на Запад. Но постепенно ситуация стала меняться. Начали подтягиваться бюджеты других команд. Вспомните, например, так называемое «водочное» чемпионство «Спартака-Алании», на которое были брошены очень большие деньги. Та ситуация показала, что деньги решают в футболе если не все, то очень многое. С другой стороны, бизнес по продаже игроков привел к тому, что лучшие спартаковцы оказались на Западе, а адекватной замены им не нашлось. В итоге уже в начале XXI века возникла ситуация, когда «Спартак» понял: у него нет собственных ресурсов, чтобы достойно содержать команду. Понадобился человек, который принесет деньги. Так появился Червиченко. Благодаря ему команда балансировала какой-то период времени. Но чтобы покупать по-настоящему сильных игроков, его денег было недостаточно. Все это привело к тому, что в «Спартаке» началась чудовищная трансферная карусель. Знаете, сколько игроков было на контрактах в «Спартаке», когда мы покупали клуб у Червиченко? 89! И никого из них мы не смогли нормально устроить.

— Что скажете о Романцеве-тренере?

— Девять чемпионских званий говорят за него сами. Тренера с такими достижениями иначе как выдающимся назвать нельзя. Но проблема в том, что в спорте ты не можешь постоянно находиться на вершине. Рано или поздно оттуда сваливаешься. Если ему удастся подняться обратно с «Динамо», он будет уже не выдающимся, а великим тренером. Предпосылки для этого есть. Федорычев — это человек, который вложит денег, по моим ощущениям, пожалуй, больше, чем Гинер и Федун.

— Вариант с возвращением Романцева в «Спартак» вы не рассматривали?

— Давайте подождем и посмотрим, что будет с «Динамо».