«Быстрее! Давай быстрее». Тедеско торопит Промеса перед матчем с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» подвел итоги зимних сборов, рассказал, как команда перенесла снегопады в Тарасовке, и обратился к Квинси Промесу, который подключился к прямому эфиру пресс-конференции

Сборы, Педро Роша, трансферы

— Как бы вы оценили сборы? В каком состоянии команда подходит к весеннему отрезку сезона?

— Во-первых, я хочу отметить отличную организацию зимних сборов. Начали мы в Дубае, там пробыли около четырех недель, сменили локацию, потому что долго сидеть на одном месте непросто. В Тарасовке условия тоже были фантастические — команда базы работала 24 часа, чтобы готовить поле и держать его в соответствующем состоянии. Мы переехали сюда, чтобы привыкать к российским температурам. Все тренеры на сегодня уверены, что команда в хорошей форме и полностью готова к возобновлению сезона.

— Александр Соболев недавно получил травму. Каково сейчас его состояние?

— Он готов. Буквально через несколько дней после матча, где он получил повреждение, мы были в Москве. И в первый же день занятий в Тарасовке Саша был в общей группе. Так что он готов играть.

— Каково ваше мнение о Педро Роше после работы с ним на сборах?

— Он работал очень здорово. Быстро влился в команду, адаптировался. Конечно, ему очень помогло то, что многих ребят он уже знал ранее. Роша неплохо выглядел в товарищеских играх. Что будет дальше? Посмотрим. Вы прекрасно знаете, какая у нас ситуация с легионерами. Итоговое решение по будущему Педро примет клуб. Нужно просто немного подождать.

— Если придет Квинси Промес, места в команде для Роши точно не будет...

— Конечно, мы все понимаем. Но, повторюсь, время еще есть. Если Промес придет, на что мы очень надеемся, то через какое-то время мы вместе с руководством клуба примем решение.

— Насколько вы удовлетворены трансферной работой клуба зимой?

— Я изначально был доволен составом. И очень доволен работой, которую мы вместе с командой проделали за это время. С самого начала мы говорили о тех позициях, которые нужно усилить, — правого защитника и форварда. Мы получили Соболева и Мозеса. Сейчас у нас баланс молодежи и опытных игроков — у всех горят глаза. Считаю, пополнивший команду Хендрикс может нам сильно помочь. Это было верное приобретение.

Морозы, схема

— Как команда перенесла снегопады в Тарасовке? Насколько верным было решение приехать сюда?

— Вы спрашиваете у уроженца юга Италии, как выжить в Москве зимой... Это было коллективное решение. Мы говорили с врачами, игроками, тренерами по физподготовке. С руководством, разумеется. Альтернативой был Сочи, но, насколько я знаю, там в последние дни тоже снег, да еще и поля без подогрева. Я сторонник тренировок в тех условиях, где у нас будет ближайший матч. К сожалению, в субботу мы играем в Москве, а не в Сочи, или в Краснодаре, или даже в Дубае. Так что нужно было адаптироваться. Повторюсь, условия были отличными. Несмотря на кучу нюансов, которые нужно было учитывать. Так, если тренировка в 16 часов, мы начинаем работу в тренажерке, потом еще минут 10 разминаемся на поле, в это время открывается первая половина газона, потом — вторая. Все одно за другим. Сложно, но работники базы и наша команда справились. Я всегда за лучшие условия для своих футболистов. Прав ли я был — узнаем скоро на поле.

— Не считаете, что возобновления РПЛ стоило подождать хотя бы до марта, чтобы не было угрозы переноса игр из-за морозов?

— Есть определенные правила и регламент. Насколько мне известно, если температура на время начала матча будет минус 15 градусов и ниже, арбитры могут принять решение о переносе игры, но это все мы узнаем лишь непосредственно перед самой игрой. Мы сейчас проводим тренировки без проблем. В прошлом ноябре и декабре тоже было довольно холодно. Мы за то, чтобы играть, если будет такая возможность. Конечно, здоровье игроков первостепенно. Матч в 19 часов. Странно, что нельзя сыграть в 14 или 15 часов. Но я понимаю, что тут вопросы телевидения, да и болельщики хотят посмотреть. Но вот я сейчас вышел без куртки на улицу — на солнце вообще не чувствуется холод.

— Будет ли схема с тремя центральными защитниками базовой или же вы перейдете на игру в четыре защитника, которую отрабатывали на сборах?

— Схема с тремя защитниками будет базовой. Мы и ее на сборах отрабатывали. Именно она принесла нам те результаты, что есть у команды сейчас. А новую схему тренировали, чтобы во время матчей быть более гибкими, более быстро подстраиваться под различные ситуации. Давно об этом мечтали, но вот появились возможности и время для этого.

— Насколько, на ваш взгляд, команда сейчас готова физически по сравнению с прошлым годом, когда все после сборов восторгались кондициями «Спартака?

— Непросто сравнивать прошлый год и нынешний. Много прошло времени, много разных периодов подготовки было у команды. Думаю, ребята адаптировались к работе с нашим штабом — всегда ведь есть различия в подготовке у разных специалистов. Так, если тренер требует прессинг, нужна беговая работа на длинной дистанции, если контрпрессинг — более взрывная работа на рывках. Мы вместе прошли уже много сборов, и, думаю, команда лучше готова к нашим требованиям и перенесет свою энергию на поле в весенней части сезона.

Будущее, преемник, Промес

— Есть ли что-то, что может повлиять на ваше решение уйти из «Спартака»? Как мы видим, вам очень комфортно здесь.

— Мне действительно очень комфортно и жить, и работать здесь. Непросто было получить поддержку и команды, и болельщиков, и ветеранов. С последними всегда особенно трудно — я помню это еще по прошлому месту работы. Но решение было мной озвучено. И все знают, что меня не подтолкнули к нему какие-то вещи в «Спартаке» или в России — причины в моей семье.

— Кого бы вы порекомендовали «Спартаку» в качестве своего сменщика?

— Таких разговоров и консультаций не было. Если бы меня спросили, я, конечно, высказал бы свое мнение. Потому что, когда работаешь в клубе, ты лучше узнаешь людей вокруг. В июне я уйду, но руководство всегда может мне позвонить и спросить мнение. В «Спартаке» есть отличные специалисты, спортивный директор Дмитрий Попов сможет принять верное решение. В жизни бывает всякое, но мы всегда на связи. Вот, могу Андреаса Хинкеля порекомендовать. Он хороший специалист и человек.

.@QPromes залетел в комменты прямого эфира @fcsm_official с очевидным признанием ?



Решится ли в ближайшие пару дней вопрос с его возвращением? pic.twitter.com/MosvKIW1hj — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2021

— За пресс-конференцией в клубном Инстаграме следит Квинси Промес. Скажите, вы на сборах строили на него планы? Думали, как его встроить в команду?

— Нет. Ситуации бывают разные. Всегда нужно понимать обстоятельства. Проблемы «Спартака» тут никакой нет — клуб сделал все, чтобы ускорить трансфер. Но есть нерешенные вопросы у игрока и его нынешнего клуба. Я бы очень хотел, чтобы он приехал пораньше. Как Педро или Хендрикс, которые были в команде с первого сбора и полностью прошли подготовку. Но мастерство тренера — в том числе в том, чтобы подвести игрока в любой кондиции к матчам. У нас была такая ситуация с Мозесом. Он прилетел и сразу стал играть. Виктор первое время бегал столько, что чуть было не разорвал аренду. Если Квинси меня смотрит, передаю ему: «Быстрее! Давай быстрее!»

— Общались ли вы с Квинси лично?

— Конечно же, нет. Он является игроком «Аякса», и нужно уважать этот факт.