Черный кубковый день для клубов РПЛ: шесть вылетели, «Краснодар» пропустил с центра поля и проиграл «Кубани»

Клубы ФНЛ оказались сильнее представителей премьер-лиги.

«Крылья Советов» оступились в Красноярске

«Крылья» владели преимуществом, но не смогли создать по-настоящему опасные моменты у ворот «Енисея». К тому же подвел гостей Дмитрий Цыпченко, который на 79-й минуте получил вторую желтую карточку. Хозяева в большинстве все-таки додавили самарцев: победный гол спустя четыре минуты после удаления Цыпченко забил Никита Раздорских.

«Енисей» имел шансы забить еще, но и минимального преимущества хватило для выхода из группы. Середняк ФНЛ выбил из турнира прошлогоднего финалиста БЕТСИТИ Кубка России.

«Алания» на своем поле обыграла «Уфу»

Невезение клубов РПЛ продолжилось в матче «Алания» — «Уфа». Там обе команды могли забить в первом тайме, но ушли на перерыв при счете 0:0. «Алания» начала вторую половину более активно и на 55-й минуте заработала пенальти, который реализовал Давид Кобесов.

А через 13 минут преимущество хозяев удвоил Батраз Хадарцев. Вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов отбил его удар, но мяч предательски залетел в сетку. Незадолго до этого гости загубили убойный момент: Эгаш Касинтура из выгодной позиции умудрился дважды попасть в голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко.

На 75-й минуте «Уфа» вдобавок ко всем проблемам осталась в меньшинстве — вторую желтую получил Боян Йокич. «Алания» имела шансы довести счет до разгромного, но хозяевам раз за разом немного не хватало точности. Тем не менее владикавказцы выиграли 2:0 и вышли в 1/8 финала.

«Ротор» оказался удачливее «Ахмата» в серии пенальти

Чуть ближе к успеху, если сравнивать с «Крыльями» и «Уфой», был «Ахмат». Грозненцы встречались с «Ротором», основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причем «Ахмат» уступал в счете и спасся лишь на 80-й минуте благодаря голу Даниила Уткина.

По регламенту группового кубкового этапа судьба матча решалась сразу в серии пенальти. «Ахмат» начал крайне неудачно: Артем Архипов нанес плохой удар, который без особых проблем потащил голкипер хозяев Игорь Обухов. «Ротор» забил четыре пенальти, один из них — паненкой (постарался Илья Бериашвили). Грозненцы, в свою очередь, промахнулись еще раз: Игорь Коновалов пробил куда лучше, нежели Архипов, но угодил в штангу. Третья подряд победа представителей ФНЛ над клубами РПЛ!

«КАМАЗ» забил на 90-й минуте «Уралу»

«Урал» и «КАМАЗ» долгое время не могли забить. Екатеринбуржцы были ближе к тому, чтобы открыть счет, но вратарь хозяев Олег Баклов совершил небольшое чудо. В конце матча он дважды спас свою команду: сначала после удара Вячеслава Подберезкина, а позже среагировал на опасный рикошет от собственного защитника.

В итоге «КАМАЗ» смог даже вырвать победу. На 90-й минуте хозяева организовали опасную атаку и вывели на удар Владислава Игнатенко. Ярослав Годзюр выручил гостей, но первым на добивании оказался Тамерлан Мусаев. Победа «КАМАЗА» со счетом 1:0.

«Краснодар» проиграл «Кубани», пропустив с центра поля

Но главная сенсация случилась в Краснодаре, где одноименный клуб уступил «Кубани», носившей до недавнего времени другое название — «Урожай». Причем «быки» выставили вполне крепкий состав с Вильеной, Ионовым, Кабеллой, Сорокиным, Спаичем и другими.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте: Максим Лаук пробежал с мячом полполя и, не получив должного сопротивления, пробил по воротам гостей. Помог нападающему «Кубани» рикошет от Егора Сорокина.

На 23-й минуте «Кубань» забила второй мяч и сделала это очень красиво. Василий Алейников сыграл на перехвате в центре поля, после чего закинул мяч за шиворот Станислав Агкацеву метров с сорока! Голкипер «быков» в этом эпизоде слишком далеко вышел из ворот. Без сомнений, самый зрелищный момент кубкового дня.

Снова не обошлось без удаления: в начале второго тайма прямую красную карточку получил Реми Кабелла. После этого «Краснодар» окончательно посыпался, и хозяева забили третий мяч — дубль оформил Лаук. Итог: победа «Кубани» со счетом 3:0 и выход в плей-офф.

Лишь два представителя РПЛ одержали победу в сегодняшних матчах БЕТСИТИ Кубка России — «Нижний Новгород» и «Арсенал». Команда Александра Кержакова благодаря голу Ильи Берковского обыграла «Факел» (1:0), а туляки оказались сильнее «Велеса» в серии пенальти (1:1, 4:3).

Отметим также, что «Ростов» привез в Москву молодежный состав и уступил «Торпедо» — 0:2, но в этой игре уже ничего не решалось — из группы вышла команда ФНЛ-2 «Чайка».

В заключительной встрече дня «Химки» по пенальти победили «Балтику», но этот результат не позволил подмосковной команде обойти калининградскую, которая прошла дальше.

В 1/8 финала сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «Балтика».