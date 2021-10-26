ЦСКА уронил мяч, но не победу. Армейцы вышли в кубковый плей-офф

Красно-синие не без труда обыграли липецкий «Металлург». Бруно Фукс впервые вышел в стартовом составе команды.

БЕТСИТИ Кубок России. Группа 10

«Металлург» (Липецк) — ЦСКА — 0:2 (0:1)

Голы: Бохинен, 41 (0:1). Бистрович, 85 (0:2).

«Металлург» (Липецк): Матюша, Киселев, Редькович, Сазонов, Иваньков, Войдель, Овчинников (Иванников, 81), Поярков (Завезен, 62), М.Яковлев (Шаповалов, 63), Кутьин (Ахвледиани, 81), Арустамян.

ЦСКА: Тороп (Боков, 73), Васин, Щенников, Фукс (Набабкин, 46), Дзагоев (Зайнутдинов, 68), Кучаев, Бистрович, Каптилович, Бохинен, Чалов, В.Г.Яковлев (Ахметов, 46).

Предупреждения: Войдель, 46. М.Яковлев, 50. Завезен, 86.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

26 октября. Липецк. Стадион «Металлург».

Явление Фукса

Если «Динамо» на кубковый матч с «Оренбургом» выставило почти основной состав, то Алексей Березуцкий решил поберечь большинство лидеров. В Липецк не прилетели Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев и Заболотный, а в запасе остались Обляков, Ахметов, Мухин, Эджуке, Зайнутдинов и Набабкин. Стартовый состав лишь наполовину был похож на тот, что месяц назад добывал победу в другой кубковой встрече — с ижевским «Зенитом». Но как в том, так и в другом случае Березуцкий основную обойму пожалел.

Главное событие матча — даже не победа ЦСКА, а дебют Бруно Фукса в стартовом составе армейцев. 22-летний бразилец давно превратился в живой мем среди болельщиков ЦСКА: летом 2020 года клуб заплатил за него «Интернасьоналу» 8 миллионов евро, но только в этот вторник он впервые вышел в основе. Понятно, что причины такой длительной паузы — совсем не смешные. Фукс больше года страдал от различных травм и никак не мог набрать форму. Хотя ЦСКА он необходим: Бруно еще до переезда в Россию считался невероятно перспективным центральным защитником, а они у армейцев в дефиците.

В перерыве Фукса заменили (ЦСКА в перерыве написал в Twitter, что так и планировалось), но это уже солидный прогресс: за предыдущие 14 месяцев в клубе он в сумме провел на поле 12 минут.

46' В перерыве произведены две плановые замены. Как и планировалось до игры, недавно вернувшиеся в общую группу Фукс и Яковлев сыграли по одному тайму.



Вместо них вышли Набабкин и Ахметов #МеталлургЦСКА #БетситиКубокРоссии — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 26, 2021

Эксперименты Березуцкого

Бояться ЦСКА было нечего — разве что кочкообразного поля в Липецке. «Металлург» находится в зоне вылета ФНЛ, с громадным отрывом пропустил больше всех в лиге и едва ли всерьез рассчитывал повторить лучшее кубковое достижение в своей истории — четвертьфинал сезона-1999/2000. Поэтому Березуцкий спокойно пошел на эксперименты: армейцы вернулись к схеме 4-4-2, причем правую бровку заняли Бохинен и 18-летний капитан молодежки ЦСКА Дмитрий Каптилович. Для последнего это не дебют: он полностью отыграл матч в Ижевске.

Фукс действовал в паре с Васиным и отыграл тайм без видимых ошибок. В целом «Металлург» был опасен лишь на стандартах: контратакующая игра у хозяев вообще не клеилась, как и позиционная. Хотя легенда ФНЛ и воспитанник липецкого футбола Александр Кутьин был очень старателен.

ЦСКА тоже не включал серьезные скорости, рассчитывая на победу малой кровью. Да, играли запасные, но тратить лишние силы на победу в кубковой встрече с аутсайдером не хочет ни один гранд. И первым таймом красно-синие должны быть довольны: Бохинен забил единственный мяч после смещения в центр поля.

Травма Торопа и дебют Бокова

Но после перерыва за ЦСКА стало тревожно. Если в Ижевске армейцы ушли на перерыв при счете 2:0 в свою пользу и фактически обеспечили результат, то в Липецке фаворит не стал дожимать соперника и доковылял до нервотрепки. За 20 минут до конца повреждение получил вратарь ЦСКА Владислав Тороп, и вместо него вышел 19-летний Данила Боков — для сына экс-защитника армейцев Максима Бокова это был дебют. Но провел он его не слишком уверенно. Через несколько минут после выхода на поле голкипер споткнулся о кочку при выносе с рук, уронил мяч, а затем спешно его подобрал. Тут же раздался свисток арбитра Романа Галимова — опаснейший свободный удар из пределов штрафной. К счастью для ЦСКА, мяч попал в «стенку» после удара Овчинникова.

По сути, это и был ключевой момент встречи. До него у «Металлурга» не было стопроцентных голевых моментов, а с близкого расстояния, конечно, необходимо забивать, если надеешься на сенсацию. Однако вместо 1:1 Липецк получил 0:2 — через несколько минут после того свободного удара Бистрович удвоил счет и снял напряжение в игре. Финиш уже превратился в формальность — ЦСКА с трудом, но выходит в плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.