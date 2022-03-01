Самое время для Ваноли реабилитироваться за дерби.

С 1 по 3 марта пройдут первые матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России. 2 марта состоятся центральные встречи — ЦСКА сыграет в гостях у «Сочи», а «Спартак» примет «Кубань». Вы можете оставить прогнозы на эти и другие матчи турнира и получить шанс выиграть миллион рублей фрибетами от БЕТСИТИ.

Когда сыграют и где смотреть матчи БЕТСИТИ Кубка России

Расписание матчей 1/8 финала

1 марта, вторник

20.00*. Динамо М — Нижний Новгород

2 марта, среда

16.00. Алания — Арсенал

18.00. Сочи — ЦСКА

20.00. Спартак — Кубань

3 марта, четверг

18.15. Локомотив — Енисей

19.00. Рубин — Ротор

20.00. Балтика — Чайка

20.15. Зенит — КАМАЗ

* здесь и далее — время московское

Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

«Сочи» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 2 марта

Армейцы блестяще начали год — с гостевой победы в дерби над «Спартаком». ЦСКА показал, что мощно усилился зимой и готов бороться за самые высокие места в чемпионате. «Сочи» в субботу с тем же счетом 2:0 буднично обыграл «Арсенал» даже без дисквалифицированного Нобоа. В таблице премьер-лиги эти команды подпирают двух лидеров, так что встреча будет интересной.

БЕТСИТИ не выделяет фаворита в матче. Незначительное предпочтение букмекер отдает «Сочи»: коэффициент на выход хозяев в четвертьфинал равен 1.85, на успех ЦСКА — 1.95.

Предсказать победителя матча действительно сложно. Оба соперника в 2022 году провели лишь по одной игре, да и по уровню они примерно равны. В текущем чемпионате «Сочи» и ЦСКА однажды уже играли друг с другом — тогда южане дома победили 4:1.

Атака у команд выглядит солидно: с одной стороны — Кассьерра и Нобоа, с другой — Карраскаль и Языджи. Матч наверняка будет открытым, о чем говорят и последние очные встречи. Поэтому стоит ждать результативного футбола.

Прогноз «СЭ»: тотал больше 2,5 гола с приличным коэффициентом 1.80.

«Спартак» — «Кубань»: прогноз и ставка на матч 2 марта

Красно-белые начали год с поражения в дерби, так что матч с «Кубанью» особенно важен для Паоло Ваноли — итальянцу необходима первая победа в России. Перед «Спартаком» стоит задача выиграть Кубок в этом сезоне, так что настрой даже на матч с аутсайдером ФНЛ будет серьезным.

«Кубань», напротив, уже прыгнула выше головы, когда сенсационно выбила «Краснодар» на стадии элитного группового раунда. Ей гораздо важнее бороться за выживание в ФНЛ. Кроме того, на зимних сборах «Кубань» не одержала ни одной победы.

По всем признакам «Спартак» — однозначный фаворит. БЕТСИТИ предлагает на выход красно-белых в следующий раунд коэффициент 1.11, на выход «Кубани» — 6.70.

Трудно представить, за счет чего «Кубань» может в гостях обыграть «Спартак». Красно-белые явно разозлены после обидного поражения в дерби и настроены на победу в турнире. Осечка в 1/8 финала будет означать полный крах надежд на сезон для «Спартака». И хозяева обязаны показать всю силу уже в этой встрече, а значит — уверенно победить.

Прогноз «СЭ»: победа «Спартака» с форой (-2) и отличным коэффициентом 2.00.

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