У Абаскаля забивает даже Рассказов. «Спартак» продолжает побеждать в Кубке

«Спартак» впервые пропустил в этом Кубке, но все равно выиграл в Воронеже.

Не успели стихнуть разборки после огненного матча ЦСКА и «Спартака», как настало время участникам дерби сыграть в Кубке. «Спартак» отправился в Воронеж, имея три победы в трех матчах, что, по сути, означает решение турнирной задачи.

Впрочем, как показали предыдущие игры, Абаскаль использует Кубок как возможность дать игровую практику своим запасным. Например, в старте вышел Зиньковский. Его появление в дерби получилось очень эффектным, и из чисто футбольных едва ли не больше всего обсуждался вопрос: «А не достоин ли Антон выходить с первых минут?»

В Воронеже дебютировал 18-летний спартаковский воспитанник Зорин. Это светлая голова — как на поле, так и в жизни (причем как в прямом, так и в переносном смысле). В прошлом сезоне Зорин стал лучшим ассистентом в ЮФЛ-1 (там, где уже примелькавшийся в основе Мелешин стал лучшим бомбардиром). А еще юный полузащитник окончил школу с золотой медалью, что среди футболистов встречается довольно редко. Из спартаковских воспитанников, дошедших до основы, таким может похвастать разве что Литвинов. Он, кстати, игру в родном городе пропускал из-за травмы.

И не должно смущать появление Промеса: спартаковская «десятка» из-за перебора карточек пропустит следующий матч в чемпионате. Не стоит также забывать, что голландец идет к заветной отметке в 100 мячей за «Спартак». Осталось всего пять голов, и матч в Воронеже — хорошая возможность приблизиться к красивому числу. Более того, Квинси вывел команду на поле с капитанской повязкой.

«Спартак» по обыкновению последних матчей не сразу вошел в игру. Зиньковский очень много перемещался, раз за разом принимал рискованные обостряющие решения, но эффективности долгое время не хватало. Вообще спартаковские атаки строились так, что зачастую выше всех в построении оказывался правый крайний Рассказов. Выглядело непривычно.

«Факел», в свою очередь, делал акцент на угловые: вся премьер-лига знает, насколько Воронеж хорош в этом компоненте. Стандартов вообще было предостаточно: за первую половину матча команды суммарно подали аж 13 угловых.

«Спартак» по-настоящему включился в концовке тайма. Первый острый момент у ворот хозяев привел к видеопросмотру: Николсон при выходе один на один наступил на ногу вратарю. Злого умысла там точно не было, и арбитр Сухой ограничился предупреждением. Второе предупреждение — для Воронежа — удар Хлусевича головой и эффектное спасение Городового. А потом красно-белые открыли счет: Рассказов оказался в нужном месте и замкнул подачу Зиньковского.

Среди спартаковских болельщиков популярно, скажем так, скептическое отношение к Рассказову, и этот гол их, безусловно, впечатлил. Николай, кстати, не поражал ворота больше двух лет.

«Спартак» забил второй мяч сразу после перерыва. Николсон четко реализовал свой момент, но здесь голевая передача Хлусевича была даже красивее, чем завершение. Такой тонкий пас от спартаковского латераля стала неожиданностью.

После второго гола красно-белых игра заметно поскучнела. Новую жизнь в нее привнес выход на замену Мевли, который в обычной верховой борьбе в своей штрафной неловко выставил руку и привез пенальти. Максимов забил Максименко, «Спартак» впервые пропустил в этом розыгрыше Кубка, а Мевля дал очередной повод для критики.

Буквально сразу же бородатый словенец привез еще один опасный момент у своих ворот: поскользнулся и дал воронежцам вдвоем выбежать на одного защитника. Больше моментов у ворот красно-белых не было, но концовка все равно получилась жаркой. Причиной тому стали два неуместно грубых подката от игроков «Факела», и уже в компенсированное время соперники весьма темпераментно потолкались.