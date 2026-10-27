«Факел» и «Ахмат» назвали составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Ахмата» на матч 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18:00 мск.

«Факел»: Фролкин, Журавлев, Эль-Мхассани, Габараев, Юрганов, Ковалев, Нетфуллин, Симонов, Гиоргобиани, Пуси, Гнапи.

Запасные: Доровских, Обухов, Клейтон, Тодорович, Магкеев, Беляев, Альшин, Багамаев, Магомедов, Якимов, Кокшаров, Турищев.

«Ахмат»: Мицаев, Адамов, Цаке, Ибишев, Богосавац, Исмаэл, Сидибе, Сидоров, Садулаев, Касинтура, Конате.

Запасные: Ульянов, Кистенев, Гаджиев, Щетинин, Эльбердов, Максути, Касаджиков.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 октября, 18:00. 10052 ()

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