Геннадий Орлов: «Питерские арбитры «Спартак» не подвели. Но игры у москвичей нет»

Известный комментатор Геннадий Орлов — о финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

— Как вам финал?

— После вчерашней «бездарной» игры в финале Лиги чемпионов сегодня получил такое удовольствие! Надеюсь, вы понимаете мою иронию. Ну что поделать. Теперь я нахожусь в предвкушении Суперкубка. «Зенит» против «Спартака». Потрясающая вывеска.

— «Спартак» заслужил сегодня трофей?

— Ну... «Динамо» меня совсем не убедило, особенно в первом тайме. Совсем слабая игра. Команда, завоевавшая бронзу, играла против коллектива с 10-го места. Ну ведь должна же быть какая-то разница? Я ее не увидел. Красно-белые больше атаковали, выглядели впереди агрессивнее. Но в целом футбол маловыразительный. Как говорится, почувствуйте разницу с Лигой чемпионов. В любом случае эта победа — хорошая таблетка для спартаковских руководителей. А ведь можно говорить и еще об одной интересной вещи.

— Какой?

— Получается, что судьи из Санкт-Петербурга не подвели «Спартак»! Надеюсь, больше не будет со стороны этого клуба замечаний в адрес арбитров.

— Но пенальти-то назначили на последних секундах в ворота красно-белых.

— Да. Но там и фол был. Кроме того, Левников же не отменил гол Соболева. Разобрался. Все нормально, получается? Я, кстати, предсказывал, что «Спартак» победит.

— Почему?

— «Динамо» — в каком-то штопоре. И сегодня я лишний раз убедился, что приобретение Смолова себя не оправдало. Это ударило по игровому времени Тюкавина.

— Но Смолов забил за бело-голубых 7 голов за неполный сезон. Не так уж и мало.

— Да. Но никакой сыгранности в атаке я не увидел. Концовка чемпионата для немецкого тренера печальная. Он почему-то перестал управлять игроками.

— В итоге Шварц уходит.

— Ну а что ему остается?

— «Спартак» спас сезон?

— Когда красно-белые выигрывали в последний раз Кубок?

— В 2003 году.

— Ну вот. Давно не брали такой трофей. Можно поздравить болельщиков. Теперь надо игру поставить. Ее, увы, нет.

— Нет?

— Нет, конечно. Как и у «Динамо». Игра поставлена у «Зенита» и «Сочи».

— Вы нередко критиковали Соболева. Сегодня он вас убедил?

— На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

— Что?

— На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает. Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел... Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.

— Зато забил 7 голов в 8 матчах.

— Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла 10-е место. Ну что тут можно анализировать?

— А кого могли бы выделить тогда по сегодняшнему матчу?

— Да никто не поразил моего воображения. Где был Захарян? Бледная тень...

— Промес?

— Играет за счет индивидуального мастерства, на старом багаже. На уровне РПЛ прокатывает. Но в остальном... Футбол довольно среднего качества. Все время теряли мячи. Вопрос тренерам: чем вы занимались на тренировках?

— Может, Ваноли себя еще проявит и в чемпионате?

— Ну пусть проявит. Посмотрим.