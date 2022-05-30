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Сегодня, 10:30

Геннадий Орлов: «Питерские арбитры «Спартак» не подвели. Но игры у москвичей нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Спартак» празднует победу в Кубке России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

— Как вам финал?

— После вчерашней «бездарной» игры в финале Лиги чемпионов сегодня получил такое удовольствие! Надеюсь, вы понимаете мою иронию. Ну что поделать. Теперь я нахожусь в предвкушении Суперкубка. «Зенит» против «Спартака». Потрясающая вывеска.

— «Спартак» заслужил сегодня трофей?

— Ну... «Динамо» меня совсем не убедило, особенно в первом тайме. Совсем слабая игра. Команда, завоевавшая бронзу, играла против коллектива с 10-го места. Ну ведь должна же быть какая-то разница? Я ее не увидел. Красно-белые больше атаковали, выглядели впереди агрессивнее. Но в целом футбол маловыразительный. Как говорится, почувствуйте разницу с Лигой чемпионов. В любом случае эта победа — хорошая таблетка для спартаковских руководителей. А ведь можно говорить и еще об одной интересной вещи.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Георгий Джикия и&nbsp;Александр Соболев. Счастье и горе Соболева, драма Фомина, охота за празднующими фанатами. Рабинер — о финале Кубка

— Какой?

— Получается, что судьи из Санкт-Петербурга не подвели «Спартак»! Надеюсь, больше не будет со стороны этого клуба замечаний в адрес арбитров.

— Но пенальти-то назначили на последних секундах в ворота красно-белых.

— Да. Но там и фол был. Кроме того, Левников же не отменил гол Соболева. Разобрался. Все нормально, получается? Я, кстати, предсказывал, что «Спартак» победит.

— Почему?

— «Динамо» — в каком-то штопоре. И сегодня я лишний раз убедился, что приобретение Смолова себя не оправдало. Это ударило по игровому времени Тюкавина.

Паоло Ваноли привел &laquo;Спартак&raquo; к&nbsp;победе в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России. Главный тренер после финального свистка.

— Но Смолов забил за бело-голубых 7 голов за неполный сезон. Не так уж и мало.

— Да. Но никакой сыгранности в атаке я не увидел. Концовка чемпионата для немецкого тренера печальная. Он почему-то перестал управлять игроками.

— В итоге Шварц уходит.

— Ну а что ему остается?

— «Спартак» спас сезон?

— Когда красно-белые выигрывали в последний раз Кубок?

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; после победы в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке Росси. Ребров целовал Шамара, Жиго кричал «Ауф!» на столе, Бакаев объявил об уходе. Все эмоции золотой раздевалки «Спартака»

— В 2003 году.

— Ну вот. Давно не брали такой трофей. Можно поздравить болельщиков. Теперь надо игру поставить. Ее, увы, нет.

— Нет?

— Нет, конечно. Как и у «Динамо». Игра поставлена у «Зенита» и «Сочи».

— Вы нередко критиковали Соболева. Сегодня он вас убедил?

— На уровне РПЛ он неплох, молодец. Но если сравнить его с европейскими чемпионатами? Что получится?

— Что?

— На мой взгляд, он играет в старомодный футбол. Блеснет и пропадает. Разве его можно сравнить с мобильным Малкомом, Клаудиньо, Юри Алберто? Кстати, футбол Дзюбы тоже устарел... Соболеву надо добавлять. Я бы не сказал, что он сильно прогрессирует.

Радость Александра Соболева после гола.

— Зато забил 7 голов в 8 матчах.

— Ну и что? Вы знаете, мы вообще-то обсуждаем команду, которая заняла 10-е место. Ну что тут можно анализировать?

— А кого могли бы выделить тогда по сегодняшнему матчу?

— Да никто не поразил моего воображения. Где был Захарян? Бледная тень...

— Промес?

— Играет за счет индивидуального мастерства, на старом багаже. На уровне РПЛ прокатывает. Но в остальном... Футбол довольно среднего качества. Все время теряли мячи. Вопрос тренерам: чем вы занимались на тренировках?

— Может, Ваноли себя еще проявит и в чемпионате?

— Ну пусть проявит. Посмотрим.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
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