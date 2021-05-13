Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев — о поражении от «Локомотива» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— Браво «Крылья»?

— А почему мы хвалим только «Крылья»? Вообще обе команды сыграли в свою силу. Самарцы, как и говорил их тренер, привыкли действовать первым номером, не отступились от своего стиля даже в матче против «Локомотива». А железнодорожники любят ловить соперника на контратаках, за счет свободных зон, что они и показали.

— В первом тайме не сложилось ощущения, что встречались две равные команды РПЛ?

— Самарцы мне понравились. Особенно в первом тайме, когда еще были силенки. Они пытались комбинировать, врывались в свободные зоны. Очень красивая голевая комбинация. Мы увидели команду с юношеским задором! А «Локомотив» противопоставил ей свою уверенную игру. Класс москвичей начал сказываться после перерыва. «Крылья» физически подсели. Смолов реализовал пенальти, подопечные Николича стали действовать в своей излюбленной манере. Разница в уровне индивидуального мастерства в итоге сказалась.

— После первого пропущенного гола не подумалось, что «Крылья» просто развалятся?

— Нет. Предполагал, что подопечные Осинькина выдержат этот удар. И следующие минуты как раз показали, что «Крылья» не отступают от своего футбола. Продолжали играть без паники, без боязни. Но не надо забывать, что «Локомотив» — один из флагманов РПЛ. И держать такой высокий темп на протяжении всей игры и не ошибаться просто невозможно.

— Значит, рано или поздно оборона «Крыльев» все-таки дала бы сбой?

— Думаю, тут еще сказалась и вынужденная замена Якубы. «Крыльям» пришлось перестраиваться в центральной зоне. Ну и, конечно, сдерживать столь быстрых атакующих игроков «Локомотива» крайне тяжело.

— Но ведь именно самарцы могли выйти вперед в счете в концовке первого тайма, когда мяч попал в штангу.

— Согласен. Очень хороший момент. Гильерме вытащил тяжелейший мяч. На мой взгляд, в нашем чемпионате еще только Акинфеев мог справиться с таким ударом. Сложно предсказать, как бы этот гол мог повлиять на ход встречи. В любом случае финал не получился скучным. А «Крылья» доказали, что по праву вышли в элитный дивизион.

— Не потеряются ли они там?

— По сегодняшней игре видно, что самарцы способны конкурировать с соперниками. Но мы же не знаем, что будет завтра. Надо сохранить состав, усилить две-три позиции. Тяжело загадывать на три месяца вперед.

— Не показалось, что у Смолова была дополнительная мотивация на этот финал? Федор наверняка хотел доказать, что его зря не включили в расширенный список сборной.

— Не знаю, нужен ли дополнительный стимул на финал Кубка. Наверное, вряд ли кто-то думает о завтрашнем дне, когда именно сегодня, здесь и сейчас можно одержать победу и завоевать трофей. В целом сказался в опыт всего «Локомотива» и его отдельных исполнителей.

— Но вас удивило отсутствие Смолова даже в расширенном списке Черчесова?

— Тренер несет ответственность за результат, поэтому он и принимает решение. Сложно судить со стороны. Федор провел неплохой весенний отрезок, но в данном случае Черчесову виднее. Он же все внимательно отслеживает. Это раз. А во-вторых, при сегодняшнем раскладе, когда на чемпионат Европы едет 26 человек, думаю, что расширенный список из 30 кандидатур маловат.

— Почему?

— За месяц подготовки к турниру может произойти все что угодно. А Смолов, как я уже заметил, сейчас набрал неплохую форму.

— Как вам игра Сергеева? Готов ли супербомбардир ФНЛ к подвигам в РПЛ?

— У него же было два голевых момента. Когда бил головой рядом со штангой и когда не попал в створ после ошибки Гильерме. Этот форвард все время на острие, в поиске момента, все время ищет шанс. По идее не должен затеряться и в премьер-лиге. Однако надо понимать, что разница между ФНЛ и РПЛ серьезная. Можно выдать одну-две игры, но как он будет смотреться на протяжении всего сезона под психологическим давлением, при другом уровне сопротивления? Посмотрим. По крайней мере в матчах против клубов из элитного дивизиона «Крылья» предстали очень симпатичной командой.