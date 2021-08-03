Самый непредсказуемый турнир планеты: кто выйдет в элитный раунд БЕТСИТИ Кубка России?

В борьбу за трофей вступают клубы лучшей лиги мира.

В ближайшую среду, 4 августа, состоятся первые семь матчей 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России. Победители выйдут в элитный групповой раунд. Центральная встреча пройдет в Москве — лидер ФНЛ «Торпедо» примет «СКА-Хабаровск». Подогреть интерес к матчам вы можете ставкой с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Расписание ближайших игр 1/64 финала:

4 августа, 15.00*. «Енисей» — «Акрон»

4 августа, 17.00. «Металлург» Липецк — «Текстильщик»

4 августа, 18.00. «Велес» — «Томь»

4 августа, 18.00. «Волгарь» — «Кубань»

4 августа, 18.00. «КАМАЗ» — «Нефтехимик»

4 августа, 19.00. «Факел» — «Олимп-Долгопрудный»

4 августа, 19.00. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»

* Время московское.

Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

Регламент БЕТСИТИ Кубка России

На этой неделе состоятся 7 из 18 матчей 1/64 финала. Согласно регламенту БЕТСИТИ Кубка России, в них встретятся представители ФНЛ-1. Остальные 11 игр пройдут на следующей неделе среди команд ФНЛ-2.

Все 18 победителей получат право сыграть в элитном групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России. Там к ним присоединятся еще 15 клубов: 11 команд РПЛ, не участвующих в еврокубках, а также «Ротор» (участник прошлого сезона премьер-лиги), «Оренбург», «Алания» и «Балтика» (топ-5 прошлого сезона ФНЛ).

Все 33 команды будут разбиты на 11 групп. В каждой тройке сыграют по одному представителю РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Матчи пройдут в три тура: 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября.

? Юрий Сёмин — в команде амбассадоров Бетсити Кубка России!



Юрий Палыч чаще других тренеров завоёвывал этот трофей, став настоящей легендой Кубка страны.



Сёмин станет участником жеребьёвки турнира, посетит несколько матчей ранних стадий и примет участие в турах Кубка. pic.twitter.com/n4tiXXf8qk — РФС (@rfsruofficial) July 22, 2021

1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России: спец ставки на победителя

Команды премьер-лиги вступят в борьбу за трофей только на следующей стадии, а участники еврокубков — сразу после элитного группового раунда. Их шансы на успех наиболее велики.

БЕТСИТИ считает фаворитом Кубка России «Зенит» — коэффициент на его победу 3.80. Чуть ниже оцениваются шансы «Спартака» и действующего обладателя трофея «Локомотива» — 5.30 и 5.50 соответственно.

Если вы считаете, что победителем турнира станет команда из ФНЛ, то можете поставить на этот исход с коэффициентом 10.0. А успех клуба — представителя второго дивизиона оценивается в 100.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 августа

Эта игра пройдет в Спортивном городке спорткомплекса «Лужники». «Торпедо» лидирует в ФНЛ, команда Сергея Юрана тоже бьется за выход в премьер-лигу. После четырех туров «СКА-Хабаровск» занимает четвертое место и пока никому не уступал.

БЕТСИТИ считает, что больше шансов на проход у москвичей — коэффициент 1.59 против 2.36 на хабаровчан. В прошлом сезоне ФНЛ «Торпедо» сыграло вничью со «СКА-Хабаровском», а в гостях победило.

В последний раз дальневосточная команда обыгрывала черно-белых в 2008 году, когда называлась «СКА-Энергией». С тех пор — 12 матчей в различных турнирах без побед над «Торпедо».

Поединок не будет слишком результативным, так как оба соперника мало пропускают. Для хабаровчан это будет пятый матч подряд в гостях — такой график очень сложно выдержать.

Прогноз «СЭ»: «Торпедо» не проиграет в основное время и тотал голов меньше 2.5 с высоким коэффициентом 2.20.

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