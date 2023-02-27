«Пари НН» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга в 1/4 финала FONBET Кубка России

«Пари НН» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Голами в составе победителей отметились Никита Каккоев и Даниил Корнюшин. Также в этой игре за «Нижний Новгород» дебютировал полузащитник Денис Глушаков, который вышел на поле на 57-й минуте.

Своего соперника по второму этапу четвертьфинала Пути регионов «Пари НН» узнает по итогам жеребьевки, им станет команда, вылетевшая из 1/4 финала Пути РПЛ.