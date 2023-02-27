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Сегодня, 16:28

«Пари НН» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга в 1/4 финала FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Звезда» СПБ — «Пари НН» — 0:2.
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Голами в составе победителей отметились Никита Каккоев и Даниил Корнюшин. Также в этой игре за «Нижний Новгород» дебютировал полузащитник Денис Глушаков, который вышел на поле на 57-й минуте.

Своего соперника по второму этапу четвертьфинала Пути регионов «Пари НН» узнает по итогам жеребьевки, им станет команда, вылетевшая из 1/4 финала Пути РПЛ.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 февр, 14:30. Новая Арена (Санкт-Петербург)
Звезда СПб
0:2
Пари Нижний Новгород

Кубок России
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
ФК Нижний Новгород
3
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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