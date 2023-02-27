Гладилин — о матче «Спартак» — «Локомотив»: «Абаскаль может не поставить Промеса, и никакой проблемы не будет»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

В первой встрече «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

«Спартаку» сегодня будет нелегко. Это кубковая игра, в первом матче победа получилась минимальной. «Локомотив» будет играть строго и дисциплинированно, с полной самоотдачей. «Спартак» будет иметь преимущество, так как поле в хорошем состоянии. «Локомотив» навяжет свою борьбу», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он ответил на вопрос, выйдет ли Квинси Промес в стартовом составе «Спартака».

«Абаскаль может его не поставить, и никакой проблемы не будет. Первый тайм с «Локомотивом» показал, что ребята сыграли хорошо. Можно не рисковать Промесом. Он может выйти во втором тайме и усилить игру», — добавил специалист.

Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.