Стали известны пары 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
9 апреля прошла жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России по футболу, в результате которой определились пары команд, которые поспорят за выход в финал турнира.
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — ЦСКА
Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 и 22 апреля.
ЦСКА расположился на втором месте среди команд по количеству выигранных титулов в Кубке России. На счету столичного клуба семь трофеев (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013). Лидером по этому показателю является еще одна московская команда — «Локомотив», на счету которого восемь титулов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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