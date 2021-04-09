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Стали известны пары 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

18:14
Кубок России по футболу. Фото РФС.
Кубок России по футболу. Фото РФС.
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9 апреля прошла жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России по футболу, в результате которой определились пары команд, которые поспорят за выход в финал турнира.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Локомотив» — ЦСКА

Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 21 и 22 апреля.

ЦСКА расположился на втором месте среди команд по количеству выигранных титулов в Кубке России. На счету столичного клуба семь трофеев (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013). Лидером по этому показателю является еще одна московская команда — «Локомотив», на счету которого восемь титулов.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — 1/2 финала, пары, расписание и результаты матчей




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