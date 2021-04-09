Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России: прямая трансляция

9 апреля пройдет жеребьевка полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Она начнется в 18.00 (по московскому времени).

В полуфинал Кубка вышли: «Крылья Советов», ЦСКА, «Локомотив» и «Ахмат».

В жеребьевке примут участие легенды сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звездные болельщики команд-полуфиналистов.

Следить за текстовой трансляцией жеребьевки Кубка России можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция жеребьевки БЕТСИТИ Кубка России