Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России: прямая трансляция
17:00
9 апреля пройдет жеребьевка полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Она начнется в 18.00 (по московскому времени).
В полуфинал Кубка вышли: «Крылья Советов», ЦСКА, «Локомотив» и «Ахмат».
В жеребьевке примут участие легенды сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, а также звездные болельщики команд-полуфиналистов.
Следить за текстовой трансляцией жеребьевки Кубка России можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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