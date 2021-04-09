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Семенов остался доволен итогом жеребьевки 1/2 финала Кубка для «Ахмата»

18:23
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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команде предстоит сыграть против «Крыльев Советов».

«Хотели мы «Крылья Советов», но никто не ждет легкой прогулки. Они доказали свою силу матчем с «Динамо». Скрывать не буду, довольны жеребьевкой.

О «Крыльях» сейчас сказать много не могу. Знаю нападающего Сергеева, который много забивает. Но разберем соперника и подготовимся", — сказал Семенов в эфире «Матч ТВ».

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