Семенов остался доволен итогом жеребьевки 1/2 финала Кубка для «Ахмата»
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Команде предстоит сыграть против «Крыльев Советов».
«Хотели мы «Крылья Советов», но никто не ждет легкой прогулки. Они доказали свою силу матчем с «Динамо». Скрывать не буду, довольны жеребьевкой.
О «Крыльях» сейчас сказать много не могу. Знаю нападающего Сергеева, который много забивает. Но разберем соперника и подготовимся", — сказал Семенов в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю