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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч..." Федун — о полуфинале Кубка в Питере

13:45
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Исполкома РФС провести полуфинал Олимп-Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

— Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

— Но матч все-таки пройдет в Питере.

— Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо. (Виталий Айрапетов)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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