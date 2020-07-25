«Зенит» — «Химки»: Малком, Азмун и Дзюба выйдут в старте
16:00
«Зенит» сыграет с «Химками» в финале Олимп Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Маммана, Жирков, Смольников, Осорио, Одоевский, Мусаев, Шатов, Ерохин, Дриусси, Ригони, Сутормин.
«Химки»: Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Лантратов, Полярус, Трошечкин, Корян, Дядюн, Боженов.
Запасные: Генералов, Хомич, Кухарчук, Мушуков, Тихонов, Мурнин, Маляров, Георгиевский, Алиев, Евдокимов, Барков, Конате.
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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