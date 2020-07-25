Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» — «Химки»: Малком, Азмун и Дзюба выйдут в старте

16:00
Нападающие «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Нападающие «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» сыграет с «Химками» в финале Олимп Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Маммана, Жирков, Смольников, Осорио, Одоевский, Мусаев, Шатов, Ерохин, Дриусси, Ригони, Сутормин.

«Химки»: Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Лантратов, Полярус, Трошечкин, Корян, Дядюн, Боженов.

Запасные: Генералов, Хомич, Кухарчук, Мушуков, Тихонов, Мурнин, Маляров, Георгиевский, Алиев, Евдокимов, Барков, Конате.

Зенит — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир