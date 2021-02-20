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«Зенит» — «Арсенал»: гости забили третий мяч, но его отменили после консультации с ВАР

18:35
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Тульский «Арсенал» забил в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита». На 74-й минуте отличился Евгений Луценко, но этот гол был отменен.

После консультации с ВАР мяч не был засчитан из-за офсайда. Счет матча остался прежним — 2:1 в пользу гостей.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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