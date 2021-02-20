Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Динамо» — «Спартак»: состав хозяев. Паршивлюк сыграет против бывшего клуба

18:22
Теги:

Стал известен состав «Динамо» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака». С первых минут на поле появится экс-защитник красно-белых Сергей Паршивлюк.

Полностью состав «Динамо» выглядит следующим образом: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Липовой, Шиманьски, Лесовой, Грулев; запасные — Лещук, Плиев, Нойштедтер, Игбун, Комличенко, Терехов, Школик, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Каборе, Слепов.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»

Опрос

проголосовало: 5837
Все опросы
Кто фаворит БЕТСИТИ Кубка России-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир