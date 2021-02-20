Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Динамо» — «Спартак»: состав гостей

18:36
Теги:

Стал известен состав «Спартака» на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Форвард Александр Соболев начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Зобнин, Умяров, Понсе, Ларссон; запасные — Селихов, Ребров, Соболев, Бакаев, Игатов, Кутепов, Гапонов, Маркитесов, Роша.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Опрос

проголосовало: 5871
Все опросы
Кто фаворит БЕТСИТИ Кубка России-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир