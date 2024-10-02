«Зенит» — «Акрон»: Глушенков получил повреждение и покинул поле

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил повреждение в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона».

25-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте встречи и через пять минут неудачно приземлился на газон. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.

Сине-бело-голубые будут доигрывать матч в меньшинстве, поскольку команда произвела все пять замен.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

В августе Глушенков перенес операцию после перелома руки, полученного в матче 5-го тура чемпионата России против «Химок» (1:1).