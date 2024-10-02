«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

Столичное «Динамо» потерпело поражение от «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале FONBET Кубка России.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места в квартете A. В заключительном матче группового этапа команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 22 октября. «Динамо» (8 баллов) двумя днями позже встретится на выезде с «Крыльями Советов».